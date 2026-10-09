शहडोल में टोल प्लाजा पर फास्टैग रिचार्ज को लेकर विवाद, थार सवार ने हथियार लहराकर धमकाया
शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र के धुरवार स्थित एनएच-43 टोल प्लाजा पर हुआ विवाद, टोलकर्मियों ने सोहागपुर थाने में दर्ज कराई शिकायत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:35 PM IST
शहडोल: शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धुरवार टोल प्लाजा पर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें एक वाहन चालक पर बंदूक दिखाकर धमकाने का आरोप लगाया गया है, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, टोलकर्मियों ने भी इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत सोहागपुर थाने में की है.
धुरवार टोल प्लाज़ा पर बड़ा विवाद
टोलकर्मी राजकुमार यादव बताते हैं कि गुरुवार रात करीब 10 बजे बुढार की ओर से एक थार वाहन शहडोल की ओर आ रही थी. वहां धुरवार स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचा ही था, उस दौरान फास्ट ट्रैक में पर्याप्त रिचार्ज नहीं था. इस पर टोल कर्मियों ने वाहन चालक से पहले फास्ट ट्रैक रिचार्ज करने के लिए कहा. शिकायत करने वालों ने आरोप लगाया है कि चालक इस बात को लेकर नाराज हो गया और टोल कर्मियों से विवाद शुरू कर दिया.
राजकुमार बताते हैं, विवाद बढ़ने पर चालक ने थार में रखे पिस्टल, कट्टा जैसा दिखाई देने वाला हथियार निकाल लिया और टोलकर्मियों को धमकाने लगा. हथियार देखकर मौके पर मौजूद कर्मचारी भी वहां पहुंच गए, और बीच-बचाव किया. इसके बाद मामला शांत हुआ. टोल प्रबंधन की ओर से भी घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है. घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
टोलकर्मियों ने सोहागपुर थाने में लिखित आवेदन दिया
शहडोल डीएसपी हेडक्वार्टर, राजेंद्र मोहन दुबे बताते हैं "ये घटना धुरवार टोल प्लाजा की है. रात में संभवतः एक थार वाहन में एक शख्स बैठा हुआ था, उसका टोल कर्मचारियों से टोल नाके पर विवाद हुआ. टोल लेने-देने को लेकर वहां थोड़ी देर स्थिति अराजकता की बनी. इसके बाद टोलकर्मियों ने एक लिखित आवेदन सोहागपुर थाने में दिया है. एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई और टोल के पैसे नहीं दिए गए. पुलिस को शिकायत मिल गई है. जांच और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी."