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शहडोल में टोल प्लाजा पर फास्टैग रिचार्ज को लेकर विवाद, थार सवार ने हथियार लहराकर धमकाया

टोल प्लाजा पर फास्टैग रिचार्ज को लेकर विवाद ( सांकेतिक तस्वीर )

शहडोल: शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धुरवार टोल प्लाजा पर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें एक वाहन चालक पर बंदूक दिखाकर धमकाने का आरोप लगाया गया है, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, टोलकर्मियों ने भी इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत सोहागपुर थाने में की है.

धुरवार टोल प्लाज़ा पर बड़ा विवाद