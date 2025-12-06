ETV Bharat / state

अस्पताल में नवजात की अदला बदली का मामला: डीएनए रिपोर्ट ने खोला राज, जिसको 'बेटा' सौंपा गया, उसके 'बेटी' हुई थी

जोधपुर में नवजातों की अदला बदली के मामले की अस्पताल प्रशासन ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है.

परिजनों को समझाते अस्पताल अधीक्षक (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 6:56 PM IST

जोधपुर: डीएनए जांच ने जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में नवजात बदलने के विवाद का सच सामने ला दिया है. इस घटना में दो प्रसूताओं के नवजात बदल गए थे. पहले एक परिवार को बेटा होने की बधाई दी गई थी, लेकिन दो घंटे बाद बताया गया कि उनकी पत्नी ने तो बेटी को जन्म दिया है. शुक्रवार को आई डीएनए रिपोर्ट ने इसी की पुष्टि की. अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने दोनों पक्षों के सामने रिपोर्ट का बंद लिफाफा खोलकर परिजनों को इसकी जानकारी दी. अब अस्पताल प्रशासन ने स्टाफ की गलती मानते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

रिपोर्ट के मुताबिक राकेश की पत्नी ममता ने बेटी को और अशोक की पत्नी विमला ने बेटे को जन्म दिया. अस्पताल अधीक्षक ने बताया​ कि उनके रिकॉर्ड में भी यही मैच दर्ज है, लेकिन स्टाफ की गलती से परिजनों में उपजी शंका के चलते डीएनए की जांच करवाई गई थी. अस्पताल के अधीक्षक कक्ष में जब इस रिपोर्ट की जानकारी परिजनों को दी गई तो प्रसूता ममता के पति राकेश ने एक बार फिर अस्पताल प्रशासन से अपनी नाराजगी जताई. इस पर अधीक्षक ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अधीक्षक ने बताया कि परिजन को बच्चे के जन्म की सूचना संबंधित डॉक्टर की अनुमति से ही देनी चाहिए. इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं ताकि जिससे भविष्य में किसी तरह की गलती न हो.

अपनी-अपनी मांओं के पास ही हैं बच्चे: अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि विवाद के बाद भी उन्होंने विमला को बेटा और ममता को बेटी ही सुपुर्द की थी. तीन दिनों से दोनों बच्चे अपनी-अपनी मां के पास ही हैं. विमला को संभवतः आज छुट्टी मिल जाएगी, जबकि ममता को अभी दो दिन और लग सकते हैं. हालांकि ममता का पति राकेश का कहना था कि वे बाहर भी डीएनए जांच करवाएगें.

नवजात की हो गई थी अदला बदली: पीपाड़ सिटी निवासी राकेश नागौरी मंगलवार देर रात अपनी पत्नी ममता को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाए थे. दोपहर बाद डिलीवरी हुई. राकेश के अनुसार लेबर रूम में मौजूद बाईजी ने उन्हें लड़का होने की जानकारी दी, बच्चा उनके हाथ में सौंपा और नेग के रूप में 500 रुपए लेकर चली गईं. परिवार ने बच्चे की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी. दो घंटे बाद ही राकेश के पास अस्पताल स्टाफ वापस आया और बताया कि उन्हें लड़का नहीं, लड़की हुई है और जो बच्चा उनके हाथ में दिया गया था, वह किसी अन्य प्रसूता (विमला) का था. इसके बाद विवाद शुरू हुआ. राकेश के परिवार ने अस्पताल स्टाफ और बाईजी पर बच्चा बदलने और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए, जिससे हंगामा बढ़ गया और डीएनए जांच कराने का निर्णय लिया गया.

