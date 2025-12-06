ETV Bharat / state

अस्पताल में नवजात की अदला बदली का मामला: डीएनए रिपोर्ट ने खोला राज, जिसको 'बेटा' सौंपा गया, उसके 'बेटी' हुई थी

परिजनों को समझाते अस्पताल अधीक्षक ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: डीएनए जांच ने जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में नवजात बदलने के विवाद का सच सामने ला दिया है. इस घटना में दो प्रसूताओं के नवजात बदल गए थे. पहले एक परिवार को बेटा होने की बधाई दी गई थी, लेकिन दो घंटे बाद बताया गया कि उनकी पत्नी ने तो बेटी को जन्म दिया है. शुक्रवार को आई डीएनए रिपोर्ट ने इसी की पुष्टि की. अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने दोनों पक्षों के सामने रिपोर्ट का बंद लिफाफा खोलकर परिजनों को इसकी जानकारी दी. अब अस्पताल प्रशासन ने स्टाफ की गलती मानते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. रिपोर्ट के मुताबिक राकेश की पत्नी ममता ने बेटी को और अशोक की पत्नी विमला ने बेटे को जन्म दिया. अस्पताल अधीक्षक ने बताया​ कि उनके रिकॉर्ड में भी यही मैच दर्ज है, लेकिन स्टाफ की गलती से परिजनों में उपजी शंका के चलते डीएनए की जांच करवाई गई थी. अस्पताल के अधीक्षक कक्ष में जब इस रिपोर्ट की जानकारी परिजनों को दी गई तो प्रसूता ममता के पति राकेश ने एक बार फिर अस्पताल प्रशासन से अपनी नाराजगी जताई. इस पर अधीक्षक ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अधीक्षक ने बताया कि परिजन को बच्चे के जन्म की सूचना संबंधित डॉक्टर की अनुमति से ही देनी चाहिए. इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं ताकि जिससे भविष्य में किसी तरह की गलती न हो. पढ़ें: बेटा किसका और बेटी किसकी ? MDM अस्पताल में नवजात बदलने के आरोप, DNA जांच से होगी पहचान