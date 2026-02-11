ETV Bharat / state

टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर घमासान, 23 मार्च को 'हल्लाबोल' की घोषणा

प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बुधवार को वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

Farmers at the Mahapanchayat
महापंचायत में किसान (ETV Bharat Hanumangarh)
Published : February 11, 2026 at 7:23 PM IST

हनुमानगढ़: टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध तेज हो गया है. तलवाड़ा की धान मंडी में आयोजित महापंचायत में ग्रामीणों और किसानों ने फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई है. प्रशासन के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद संघर्ष समिति ने 23 मार्च को टिब्बी में 'हल्लाबोल' महापंचायत की घोषणा कर दी है.

प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई वार्ता: बुधवार को तलवाड़ा की धान मंडी में ग्रामीणों और किसानों की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन धारा 163 लागू की थी और टिब्बी तहसील क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद रखी गईं. महापंचायत के दौरान जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता भी हुई. तलवाड़ा थाने में जिला कलेक्टर खुशाल यादव, एसपी हरिशंकर सहित अन्य अधिकारियों ने संघर्ष समिति के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की. प्रतिनिधिमंडल में किसान नेता मंगेज चौधरी, जगजीत सिंह जग्गी और महंगा सिंह शीत सहित अन्य सदस्य शामिल रहे.

बेनतीजा रही वार्ता: इस दौरान संघर्ष समिति ने दो प्रमुख मांगें दोहराई. पहली, राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री से संबंधित एमओयू को तत्काल रद्द किया जाए. दूसरी, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए. प्रशासनिक अधिकारियों ने इन मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, लेकिन मौके पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका. इसके चलते वार्ता बेनतीजा रही. वार्ता के बाद महापंचायत को समाप्त कर दिया गया, लेकिन संघर्ष समिति ने 23 मार्च को टिब्बी में 'हल्लाबोल' कार्यक्रम और अंतिम महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की.

HANUMANGARH NEWS
MOU CANCELLATION
HALLABOL OVER FACTORY ON MARCH 23
TALKS REMAINED INCONCLUSIVE
ETHANOL FACTORY CONTROVERSY

