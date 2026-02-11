ETV Bharat / state

टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर घमासान, 23 मार्च को 'हल्लाबोल' की घोषणा

हनुमानगढ़: टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध तेज हो गया है. तलवाड़ा की धान मंडी में आयोजित महापंचायत में ग्रामीणों और किसानों ने फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई है. प्रशासन के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद संघर्ष समिति ने 23 मार्च को टिब्बी में 'हल्लाबोल' महापंचायत की घोषणा कर दी है.

प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई वार्ता: बुधवार को तलवाड़ा की धान मंडी में ग्रामीणों और किसानों की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन धारा 163 लागू की थी और टिब्बी तहसील क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद रखी गईं. महापंचायत के दौरान जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता भी हुई. तलवाड़ा थाने में जिला कलेक्टर खुशाल यादव, एसपी हरिशंकर सहित अन्य अधिकारियों ने संघर्ष समिति के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की. प्रतिनिधिमंडल में किसान नेता मंगेज चौधरी, जगजीत सिंह जग्गी और महंगा सिंह शीत सहित अन्य सदस्य शामिल रहे.