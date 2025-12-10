ETV Bharat / state

अतिक्रमण पर दो पक्षों के बीच विवाद, नाराज लोगों ने किया सड़क जाम, आम जनता हुई परेशान

सड़क जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई. जाम की वजह से लोग घंटों परेशान होते रहे. सबसे ज्यादा दिक्कत स्थानीय लोगों और स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को हुई. जाम की वजह से बीमार लोगों को अस्पताल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

कवर्धा: शहर के कोतवाली थाना इलाके के ग्राम नवागांव में आज जमकर हंगामा हुआ. जमीन अतिक्रमण की शिकायत को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया. एक पक्ष पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा तो दूसरा पक्ष जमीन कब्जा किए जाने के खिलाफ खड़ा था. नाराज दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील लेकर सड़क पर बैठ गए. दोनों पक्षों के सड़क पर बैठने से कवर्धा-राजनांदगांव नेशनल हाईवे 130 ए जाम हो गया.

हम न्याय की मांग कर रहे हैं. यहां पर मंदिर बनाना चाहते हैं. यह शासकीय जमीन नहीं है. स्कूल की भी जमीन नहीं है. बेवजह दूसरे पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं: सोहन नाथ, शिव उपासना, प्रदर्शनकारी

सरकारी जमीन पर कब्जा कर ये लोग अपनी कमाई करना चाहते हैं. हमने पूर्व में भी इसकी शिकायत की थी. जिला प्रशासन की ओर से हमें कोई भी उचित आश्वासन नहीं मिला है. आज भी तहसीलदार से हमने शिकायत की है. जबतक कब्जा नहीं हटाया जाता तबतक हम यहां पर बैठे रहेंगे: जीवन झारिया, दूसरा पक्ष



प्रदर्शनकारियों के एक पक्ष ने कहा, स्कूल के लिए सुरक्षित की गई भूमि पर दूसरे पक्ष द्वारा अवैध रूप से कबीर कुटी का निर्माण कराया जा रहा है. सोहननाथ शिव उपासक ने बताया कि गांव के लोगों ने इस कथित अवैध कब्जे का कई बार विरोध किया. मामले की प्रशासन से शिकायत भी की लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराना पड़ा. आरोप लगाने वाले पक्ष का कहना है, जब तक निर्माण कार्य पूरी तरह रोका नहीं जाता और भूमि को विद्यालय के लिए सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.

सड़क जाम खत्म कराने के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं. पूर्व में भी दोनों पक्षों की ओर से शिकायत हमें मिली है. जिस जमीन को लेकर विवाद है वो जमीन सरकारी है. सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता: विवेक गोहिया, तहसीलदार



दूसरे पक्ष की दलील

दूसरे पक्ष की ओर से जीवन झारिया ने बताया कि वर्ष 2003 से झारिया समाज का भवन उक्त स्थान पर मौजूद है. हाल ही में हुए सामाजिक सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के समक्ष समाज के लिए भूमि की मांग रखी गई थी, जिसके बाद समाज ने कबीर कुटी निर्माण कार्य शुरू किया गया. झारिया ने आरोप लगाया कि सोहननाथ शिव उपासना समूह के लोगों ने विरोध करते हुए कबीर कुटी को तोड़ दिया, उनके समाज के लोगों के साथ गाली-गलौच भी की गई, जिसका वो विरोध करते हैं.



जिला प्रशासन ने किया जांच का वादा

मौके पर हालात को संभालने पहुंची प्रशासनिक टीम ने दोनों पक्षों को समझाया और जाम खत्म कराया. जिला प्रशासन ने कहा कि वो मामले की जांच करेंगे. अगर जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है तो वो भी देखा जाएगा. जिला प्रशासन ने कहा कि जो भी प्रक्रिया होगी कानूनी तरीके से पूरी की जाएगी, जिसमें सभी लोगों को सहयोग करना होगा. जिला प्रशासन के समझाने के बाद दोनों पक्ष मौके से हटे. जबतक सड़क जाम और विवाद की स्थिति रही तबतक मौके पर भारी भीड़ को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रही.





