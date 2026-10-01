ETV Bharat / state

खेल-खेल में क्रिकेट बैट को लेकर विवाद, 6 साल के बच्चे के सिर पर हमला...नाक और चेहरे की हड्डी टूटी

नयापुरा थाना ( ETV Bharat Kota )

कोटा: नयापुरा इलाके में खेल-खेल में क्रिकेट बैट को लेकर विवाद में एक बच्चे के चोटिल होने का मामला सामने आया है. इस मामले में 6 वर्षीय नाबालिग बच्चों के क्रिकेट बैट से चोट लग गई है. जिसमें उसके सिर, चेहरे और नाक पर गंभीर चोट आ गई है. नाक की हड्डी टूट गई है.

इसके साथ ही उसको बार-बार दौरे आ रहे हैं. मामले में पीड़ित के पिता ने नयापुरा थाने में लिखित शिकायत भी दी है. घटनाक्रम 29 सितंबर सोमवार को हुआ है. इस संबंध में पीड़ित परिवार ने नयापुरा थाने में गुरुवार को शिकायत दी है. नयापुरा थाना अधिकारी राजपाल सिंह राठौड़ का कहना है कि मामले में गुरुवार को उन्हें शिकायत मिली है. इस संबंध में जांच करवाई जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी. सिविल लाइंस सरकारी क्वार्टर में रहने वाले हेमेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उनका 6 वर्षीय बच्चा दिव्यांश सिंह घर के बाहर ही खेल रहा था.