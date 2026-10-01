ETV Bharat / state

खेल-खेल में क्रिकेट बैट को लेकर विवाद, 6 साल के बच्चे के सिर पर हमला...नाक और चेहरे की हड्डी टूटी

क्रिकेट बैट को लेकर विवाद में 6 वर्षीय बच्चा जख्मी. नाक और चेहरे की हड्डी टूटी. जानिए पूरा मामला...

Kota Children Dispute
नयापुरा थाना (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नयापुरा इलाके में खेल-खेल में क्रिकेट बैट को लेकर विवाद में एक बच्चे के चोटिल होने का मामला सामने आया है. इस मामले में 6 वर्षीय नाबालिग बच्चों के क्रिकेट बैट से चोट लग गई है. जिसमें उसके सिर, चेहरे और नाक पर गंभीर चोट आ गई है. नाक की हड्डी टूट गई है.

इसके साथ ही उसको बार-बार दौरे आ रहे हैं. मामले में पीड़ित के पिता ने नयापुरा थाने में लिखित शिकायत भी दी है. घटनाक्रम 29 सितंबर सोमवार को हुआ है. इस संबंध में पीड़ित परिवार ने नयापुरा थाने में गुरुवार को शिकायत दी है.

नयापुरा थाना अधिकारी राजपाल सिंह राठौड़ का कहना है कि मामले में गुरुवार को उन्हें शिकायत मिली है. इस संबंध में जांच करवाई जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी. सिविल लाइंस सरकारी क्वार्टर में रहने वाले हेमेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उनका 6 वर्षीय बच्चा दिव्यांश सिंह घर के बाहर ही खेल रहा था.

पढ़ें : धौलपुर में बच्चों के मामूली विवाद खूनी संघर्ष, लाठी-सरियों से पीटकर 21 वर्षीय युवक की हत्या

इसी दौरान अन्य बच्चे ने उसे बैट ले लिया. कुछ देर वह बच्चा बैट से खेलता रहा, लेकिन जब दिव्यांश ने वापस बैट मांगा, तब दूसरे बच्चे ने बैट से चेहरे और सिर पर मार दी, जिसकी उम्र करीब 10 साल के बीच है. इस घटना के बाद दिव्यांश के नाक की हड्डी टूट गई है. चेहरे की हड्डी टूट गई है. उसके साथ ही उसको बार-बार दौरे पड़ रहे हैं.

दिव्यांश को एमबीएस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के तहत भर्ती किया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह दी है. हेमंत सिंह का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में शिकायत भी नयापुरा थाने में दी है. साथ ही उनका कहना है कि यह खेल-खेल में बच्चे ने घटना की. मामला जानबूझकर किया गया या फिर गुस्से में मारा है, यह फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन उनके बेटे की जान पर बन आई है.

TAGGED:

DISPUTE OVER CRICKET BAT
FACIAL BONES FRACTURED
क्रिकेट बैट को लेकर विवाद
KOTA MBS HOSPITAL
KOTA CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.