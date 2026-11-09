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बिहार में खूनी झड़प, छठ गीत बजाने पर स्कॉर्पियो से 10 लोगों को कुचला.. दो की मौत

भोजपुर छठ गीत विवाद ( ETV Bharat )

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के बिहियां प्रखंड के रामडिहा गांव में दीपावली की रात एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां छठ गीत बजाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि विवाद से गुस्साए एक स्कॉर्पियो चालक ने जानबूझकर वहां मौजूद भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

छठ गीत बजाने पर शुरू हुआ विवाद