बिहार में खूनी झड़प, छठ गीत बजाने पर स्कॉर्पियो से 10 लोगों को कुचला.. दो की मौत
Bhojpur Scorpio accident: भोजपुर में छठ गीत बजाने के विवाद में स्कॉर्पियो चालक ने 10 लोगों को कुचला, दो की मौत. रिपोर्ट-आलोक कुमार भारती
Published : November 9, 2026 at 9:54 AM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के बिहियां प्रखंड के रामडिहा गांव में दीपावली की रात एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां छठ गीत बजाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि विवाद से गुस्साए एक स्कॉर्पियो चालक ने जानबूझकर वहां मौजूद भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
छठ गीत बजाने पर शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, दीपावली की रात रामडिहा गांव के स्थानीय सूर्य मंदिर परिसर में ग्रामीण पारंपरिक छठ गीत बजा रहे थे. इसी बीच एक व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने तेज आवाज में बज रहे गीतों का कड़ा विरोध किया. इस बात को लेकर वहां उपस्थित ग्रामीणों और उस व्यक्ति के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. विवाद बढ़ता देख आरोपी युवक उस समय तो वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था.
स्कॉर्पियो से लोगों को रौंदा
विवाद के कुछ ही देर बाद आरोपी युवक एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर दोबारा मंदिर परिसर पहुंचा. इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उसने बेकाबू गाड़ी को सीधे ग्रामीणों की भीड़ में घुसा दिया और लोगों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया. अचानक हुए इस जानलेवा हमले से मंदिर परिसर में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.
हादसे में दो की मौत, कई घायल
इस दर्दनाक हादसे में 55 वर्षीय दिनेश यादव और उनके भाई 50 वर्षीय कमलेश यादव की इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई. वहीं, छह लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. स्थानीय सूत्रों का यह भी मानना है कि इस हिंसक मोड़ के पीछे छठ गीत के विवाद के साथ-साथ दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद भी एक बड़ी वजह हो सकता है.
घटना के बाद फरार हुआ चालक
वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस अधिकारी अब इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि विवाद की मुख्य वजह क्या थी और किन परिस्थितियों में आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.
क्या कहते हैं अधिकारी?
इस पूरे मामले को लेकर जगदीशपुर एसडीपीओ रवि कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो बैक करने के दौरान कुचलकर दो लोगों की मौत हो गई है. वहीं अन्य कई लोग जख्मी है. घटना किस परिस्थिति में हुई, पुलिस जांच कर रही है. जिनके बीच विवाद हुआ वो दोनों परिवार आपस में गोतिया लगते हैं.
"मृतकों मे बिहिया थाना क्षेत्र के रामडीहरा गांव निवासी रामनरेश यादव के 55 वर्षीय पुत्र दिनेश यादव एवं 50 वर्षीय पुत्र कमलेश यादव शामिल हैं. जबकि जख्मियों में उसी गांव के निवासी राजेश कुमार, उनका पुत्र रितु कुमार, कृष्णा कुमार एवं रमेश यादव सहित एक अन्य शामिल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है."- रवि कुमार, एसडीपीओ, जगदीशपुर
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