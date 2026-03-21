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बालोद में सीसीटीवी लगाने को लेकर दियाबाती गांव में विवाद, पुलिस के सामने हंगामा

ग्राम समिति के निर्णय के बाद दो मोहल्ले में बिना किसी विवाद के सीसीटीवी कैमरे फिट किए गए. जैसे ही तीसरे मोहल्ले प्रेमनगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बारी आई तो उस मोहल्ले के कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. ग्रामीणों और सीसीटीवी लगाने वालों के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई और उन्हें मौके से भगा दिया गया.

बालोद: दियाबाती गांव में ग्राम विकास समिति ने तीन मोहल्ले के चयनित स्थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया. सीसीटीवी लगाने का उद्देश्य गांव की सुरक्षा और गांव में असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी रखना था.

बालोद के ग्रामीणों का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस के सामने भी हंगामा

विवाद के बाद सीसीटीवी लगाने वाले लोगों के साथ ग्रामीण गुरुर थाना पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. लेकिन पुलिस के सामने भी सीसीटीवी का विरोध करने वाले नहीं माने और थाने में ही हंगामा करने लगे. जिसके बाद ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए. वहां भी हंगामा शुरू हो गया.

बालोद के ग्रामीणों का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

धनसाय औऱ उसके आदमियों ने गाली गलौज किया. उसके बाद पुलिस थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी ने एएसआई और पुलिस वालों को गांव भेजा. लेकिन उनके सामने भी धनसाय नहीं डरा और हंगामा करने लगा- मिश्रीलाल साहू, ग्रामीण

पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा ने भी घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दियाबाती के ग्रामीणों का कहना है कि धनसाय नामक व्यक्ति लोगों को परेशान करता है, लोगों के साथ गाली गलौज करता है. गांव के लोग उसके घर के सामने गुजरने से डर रहे हैं. कुछ दिन पहले सीसीटीवी लगाने के दौरान विवाद के बाद आरोपी ने टीआई के सामने गाली गलौज किया उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे.

ग्रामीणों को आरोपी धनसाय पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है -भैयाराम सिन्हा, पूर्व विधायक

बालोद पुलिस ने दिया जांच का भरोसा

बालोद ASP मोनिका ठाकुर ने बताया कि ग्रामीणों ने सीसीटीवी लगाने के दौरान विवाद की शिकायत की है. इस मामले में जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.