ETV Bharat / state

गुरुग्राम में पटाखों को लेकर मारपीट, मुंह में की गई पेशाब, जातिसूचक गालियां दी, 9 गिरफ्तार

गुरुग्राम में पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद के चलते लाठी-डंडों से मारपीट की गई और पीड़ित के मुंह में पेशाब तक कर दी गई.

Dispute over bursting firecrackers in Gurugram led to violence with sticks involving urinating in the person mouth
गुरुग्राम में पटाखों को लेकर मारपीट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 10:27 PM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 10:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : दिवाली के दिन पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद ने तीन दिन बाद हिंसक रूप ले लिया. कहासुनी की रंजिश में गांव जाटोला निवासी 22 वर्षीय युवक के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई और जातिसूचक गालियां दी गईं. आरोपियों ने पीड़ित के मुंह में पेशाब कर गंदी हरकत भी की. आरोपी लाठी-डंडों से लैस होकर आए थे और पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की. मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पटाखों को लेकर हुआ था विवाद : दरअसल 20 अक्टूबर यानी दिवाली की रात को पटाखे चलाने को लेकर पीड़ित का युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. 23 अक्तूबर की शाम करीब साढ़े सात बजे पीड़ित अपने घर के बाहर प्लॉट में बैठा था. इसी दौरान 1 दर्जन से ज्यादा युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे और पीड़ित के साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दीं. यही नहीं एक आरोपी ने पीड़ित के मुंह में पेशाब कर गंदी हरकत भी की. वहीं पीड़ित जब किसी तरह बचकर घर भागा, तो आरोपी उसके पीछे-पीछे घर में घुस आए और फिर से मारपीट की. उन्होंने परिवार के सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी. आज भी आरोपी युवक गांव में पहुंचे थे जिसमें से ग्रामीणों ने दो युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

गुरुग्राम में पटाखों को लेकर मारपीट (Etv Bharat)

9 आरोपियों को पकड़ा गया : गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप की माने तो "एसीपी पटौदी सुखबीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए शनिवार को फर्रुखनगर और आस-पास के इलाकों में छापेमारी कर एक नाबालिग सहित कुल नौ आरोपियों को काबू कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 20 वर्षीय अंकित, 21 वर्षीय हिमांशु , 19 वर्षीय आशु, 23 वर्षीय पवन, 20 वर्षीय अभय, 22 वर्षीय योगेश, 21 वर्षीय रचित और 20 वर्षीय अंशु के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि 20 अक्टूबर को दिवाली की रात पटाखे चलाने को लेकर पीड़ित से उनका झगड़ा हुआ था. उसी रंजिश में उन्होंने 23 अक्टूबर को उस पर हमला कर दिया. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है."

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - गुरुग्राम में महिलाओं और युवाओं के बीच जमकर मारपीट, 10 लोग घायल

ये भी पढ़ें - गुरुग्राम में चलती थार से युवक ने की गंदी हरकत, वीडियो सामने आने पर पुलिस ने लिया एक्शन, दो युवक गिरफ्तार

ये भी पढ़ें - गुरुग्राम में यूपी की युवती को मारी गोली, ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी

Last Updated : October 25, 2025 at 10:36 PM IST

TAGGED:

GURUGRAM VIOLENCE OVER CRACKERS
GURUGRAM NEWS
गुरुग्राम में मारपीट
गुरुग्राम में पटाखों को लेकर मारपीट
GURUGRAM VIOLENCE OVER CRACKERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.