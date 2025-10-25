ETV Bharat / state

गुरुग्राम में पटाखों को लेकर मारपीट, मुंह में की गई पेशाब, जातिसूचक गालियां दी, 9 गिरफ्तार

गुरुग्राम : दिवाली के दिन पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद ने तीन दिन बाद हिंसक रूप ले लिया. कहासुनी की रंजिश में गांव जाटोला निवासी 22 वर्षीय युवक के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई और जातिसूचक गालियां दी गईं. आरोपियों ने पीड़ित के मुंह में पेशाब कर गंदी हरकत भी की. आरोपी लाठी-डंडों से लैस होकर आए थे और पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की. मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पटाखों को लेकर हुआ था विवाद : दरअसल 20 अक्टूबर यानी दिवाली की रात को पटाखे चलाने को लेकर पीड़ित का युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. 23 अक्तूबर की शाम करीब साढ़े सात बजे पीड़ित अपने घर के बाहर प्लॉट में बैठा था. इसी दौरान 1 दर्जन से ज्यादा युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे और पीड़ित के साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दीं. यही नहीं एक आरोपी ने पीड़ित के मुंह में पेशाब कर गंदी हरकत भी की. वहीं पीड़ित जब किसी तरह बचकर घर भागा, तो आरोपी उसके पीछे-पीछे घर में घुस आए और फिर से मारपीट की. उन्होंने परिवार के सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी. आज भी आरोपी युवक गांव में पहुंचे थे जिसमें से ग्रामीणों ने दो युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

गुरुग्राम में पटाखों को लेकर मारपीट (Etv Bharat)

9 आरोपियों को पकड़ा गया : गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप की माने तो "एसीपी पटौदी सुखबीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए शनिवार को फर्रुखनगर और आस-पास के इलाकों में छापेमारी कर एक नाबालिग सहित कुल नौ आरोपियों को काबू कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 20 वर्षीय अंकित, 21 वर्षीय हिमांशु , 19 वर्षीय आशु, 23 वर्षीय पवन, 20 वर्षीय अभय, 22 वर्षीय योगेश, 21 वर्षीय रचित और 20 वर्षीय अंशु के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि 20 अक्टूबर को दिवाली की रात पटाखे चलाने को लेकर पीड़ित से उनका झगड़ा हुआ था. उसी रंजिश में उन्होंने 23 अक्टूबर को उस पर हमला कर दिया. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है."