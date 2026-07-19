कांकेर में शव दफनाने को लेकर बढ़ा विवाद, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की शिकायत
ढेकुना गांव में हुए ताजा विवाद से पहले हाटकोंगेरा गांव में भी शव दफनाने को लेकर विवाद हो चुका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 19, 2026 at 11:37 AM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर में धर्मांतरित व्यक्तियों के शव दफनाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. हाटकोंगेरा गांव में हुए विवाद के बाद अब पड़ोसी ग्राम ढेकुना में भी इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है. देर रात ग्रामीणों की बैठक के बाद ढेकुना के ग्रामीणों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गांव की सरहदी सीमा पर दफन शव को हटाकर ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान में दफनाने की मांग की.
ढेकुना में शव दफनाने को लेकर विवाद
ग्रामीणों का कहना है कि हाटकोंगेरा, ढेकुना और नारा गांव की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं. हाटकोंगेरा के एक धर्मांतरित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका शव सरहदी क्षेत्र में दफनाया गया, जिससे आसपास के गांवों के लोगों में नाराजगी है. उनका आरोप है कि गांव की परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं की अनदेखी करते हुए शव दफनाया गया. गौरतलब है कि हाटकोंगेरा में शव दफन को लेकर पहले भी दो दिनों तक विवाद चला था. इस मामले में सरपंच पर शव दफन की अनुमति देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी आवेदन दिया गया था. इसके बाद मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन अब पड़ोसी गांव ढेकुना और नारा के ग्रामीणों ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है.
हम चाहते हैं कि शव को कहीं और दफनाया जाए. हम देवता देवी मानने वाले हैं. हमने अपना विरोध जिला प्रशासन के सामने दर्ज कराया है. शिकायत भी लिखाई है जिसकी पावती भी हमारे पास है: कंचन लता सलाम, सरपंच, ढेकुना
जो हमारी प्राचीन मान्यताओं को नहीं मानता है उसे हम अपने गांव की जमीन पर दफनाने नहीं देंगे. हम देवी देवता में विश्वास रखते हैं और वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं. जो हमारा प्रसाद नहीं खाते, हमारे धर्म को नहीं मानते उनको हम अपनी जमीन पर क्यों दफनाने देंगे. हमने पुलिस से इस बात की शिकायत की है: स्थानीय ग्रामीण, ढेकुना
कब्रिस्तान में शव दफन करने की मांग
शनिवार देर रात ढेकुना में आयोजित ग्रामीणों की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया. ग्रामीणों ने मांग की है कि दफन शव को गांव की सीमा से हटाकर ईसाई समुदाय के निर्धारित कब्रिस्तान में दफन कराया जाए. उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
तहसीलदार का बयान
वही इस मामले में तहसीलदार ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हाटकोंगरा के धर्मांतरित व्यक्ति के शव को गांव की नदी से निकलने की बात कही है, इसपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. लगातार सामने आ रहे ऐसे विवादों ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है.
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