ETV Bharat / state

कांकेर में शव दफनाने को लेकर बढ़ा विवाद, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की शिकायत

कांकेर: उत्तर बस्तर में धर्मांतरित व्यक्तियों के शव दफनाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. हाटकोंगेरा गांव में हुए विवाद के बाद अब पड़ोसी ग्राम ढेकुना में भी इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है. देर रात ग्रामीणों की बैठक के बाद ढेकुना के ग्रामीणों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गांव की सरहदी सीमा पर दफन शव को हटाकर ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान में दफनाने की मांग की.

ढेकुना में शव दफनाने को लेकर विवाद

ग्रामीणों का कहना है कि हाटकोंगेरा, ढेकुना और नारा गांव की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं. हाटकोंगेरा के एक धर्मांतरित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका शव सरहदी क्षेत्र में दफनाया गया, जिससे आसपास के गांवों के लोगों में नाराजगी है. उनका आरोप है कि गांव की परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं की अनदेखी करते हुए शव दफनाया गया. गौरतलब है कि हाटकोंगेरा में शव दफन को लेकर पहले भी दो दिनों तक विवाद चला था. इस मामले में सरपंच पर शव दफन की अनुमति देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी आवेदन दिया गया था. इसके बाद मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन अब पड़ोसी गांव ढेकुना और नारा के ग्रामीणों ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है.