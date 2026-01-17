ETV Bharat / state

धमतरी में शव दफनाने को लेकर बढ़ा विवाद, विरोध के बाद कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार

हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची.

DISPUTE OVER BURIAL OF BODY
कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 17, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
धमतरी: धर्मांतरण और शव दफनाए जाने को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है. घटना अर्जुनी थाना इलाके की है. यहां महिला की मौत के बाद उसके शव को दफनाए जाने की तैयारी थी. लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने शव दफनाए जाने का जोरदार तरीके से विरोध किया. विरोध के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई. जिसके बाद मौके पर अर्जुनी थाना पुलिस को बुलाना पड़ा.

शव दफनाने को लेकर विवाद

स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में 85 साल की महिला की मौत हो गई. महिला के परिजन चाहते थे कि गांव में ही शव को दफनाया जाए. इस बात का विरोध स्थानीय लोगों ने हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर किया. शव को गांव में दफनाया जाता उससे पहले प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया. हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अर्जुनी पुलिस दलबल के साथ पहुंच गई.

विरोध के बाद कब्रिस्तान में हुआ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन

मृतक महिला का नाम जोर बाई साहू था और उसकी उम्र 85 साल थी. मृतक महिला के परिवार वाले चाहते थे कि महिला का अंतिम संस्कार गांव में हो और शव को वहीं पर दफनाया जाए. गांव के लोगों ने इस बात की खबर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को दे दी. जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंच गए. पुलिस ने सभी लोगों को समझा बुझाकर मौके से हटाया.

Dispute over burial of body
विरोध के बाद कब्रिस्तान में हुआ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

अर्जुनी पुलिस ने सुलझाया विवाद

पुलिस की मौजूदगी में ये तय हुआ कि जोर बाई साहू का अंंतिम संस्कार ईसाई विधि विधान से कब्रिस्तान में किया जाएगा. दोनों ओर के लोगों की सहमति बनने के बाद शव को कब्रिस्तान ले जाया गया. जहां शव को दफन किया गया. गांव वालों ने बताया कि मृतक जोर बाई साहू के बेटे ने कुछ साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था. मां की मौत के बाद बेटा चाहता था कि उसकी मां का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से गांव में हो. लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं चाहते थे.

Dispute over burial of body
विरोध के बाद कब्रिस्तान में हुआ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

ग्राम विकास समिति अध्यक्ष का बयान

ग्राम विकास समिति अध्यक्ष मोहित साहू, हिंदू संगठन से जुड़े घनश्याम ध्रुव, और तुषार साहू ने कहा, बुजुर्ग महिला की मौत की सूचना मिली थी. जो महिला ईसाई धर्म अपना चुकी थी. हमारी मांग थी कि हिंदू रीति रिवाज के साथ उस मृत महिला का अंतिम संस्कार किया जाए या फिर गांव से बाहर ले जाकर महिला को दफनाया जाए. महिला को धमतरी के क्रिश्चियन समुदाय के कब्रिस्तान में दफनाया गया है. धर्मांतरित परिवार को वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया जाएगा.

