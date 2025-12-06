ETV Bharat / state

बाराबंकी में उधारी के रुपयों के विवाद में गोली मारकर की थी हत्या, तीन दोषियों को आजीवन कारावास

उधार के रुपये वापस करने के लिए बुलाया था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: लगभग साढ़े पांच साल पहले उधारी के रुपयों के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में यूपी में बाराबंकी की एक अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-4 परशुराम ने शनिवार को सुनाया. रुपयों को लेकर चल रहा था विवाद: एडीजीसी मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि रायबरेली जिले के शिवगढ़ निवासिनी वादिनी रोशनी पत्नी स्वर्गीय वेद प्रकाश वर्मा ने 22 मई 2020 को लोनी कटरा थाने पर तहरीर देकर बताया कि 22 मई 2020 की रात करीब 08 बजे उसके पति वेद प्रकाश घर पर खाना खाने जा रहे थे कि उनके मोबाइल पर फोन आया और बिना खाना खाये मोटरसाइकिल निकाली और जाने लगे. वेद प्रकाश की गोली मार कर हत्या: वादिनी ने पूछा कहां जा रहे हो, किसका फोन आया है तो उसके पति ने बताया कि बहुदा कला निवासी दिलीप रावत का फोन आया है और कहा है कि गांव के चौराहे पर आ जाओ और अपना पैसा ले जाओ. रुपये लेने जा रहा हूं. वादिनी के पति वेद प्रकाश जब चौराहे पर पहुंचे तो वहां दिलीप रावत, अमन वर्मा और सुमित बेड़िया मिले और ये सभी लोग वेद प्रकाश को ले जाकर लोनी कटरा थाना के पूरे देवी दास पुरवा में वेद प्रकाश की गोली मार कर हत्या कर दी.