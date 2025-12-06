बाराबंकी में उधारी के रुपयों के विवाद में गोली मारकर की थी हत्या, तीन दोषियों को आजीवन कारावास
बाराबंकी में अदालत ने साढ़े पांच साल पुराने हत्या के मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
बाराबंकी: लगभग साढ़े पांच साल पहले उधारी के रुपयों के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में यूपी में बाराबंकी की एक अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-4 परशुराम ने शनिवार को सुनाया.
रुपयों को लेकर चल रहा था विवाद: एडीजीसी मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि रायबरेली जिले के शिवगढ़ निवासिनी वादिनी रोशनी पत्नी स्वर्गीय वेद प्रकाश वर्मा ने 22 मई 2020 को लोनी कटरा थाने पर तहरीर देकर बताया कि 22 मई 2020 की रात करीब 08 बजे उसके पति वेद प्रकाश घर पर खाना खाने जा रहे थे कि उनके मोबाइल पर फोन आया और बिना खाना खाये मोटरसाइकिल निकाली और जाने लगे.
वेद प्रकाश की गोली मार कर हत्या: वादिनी ने पूछा कहां जा रहे हो, किसका फोन आया है तो उसके पति ने बताया कि बहुदा कला निवासी दिलीप रावत का फोन आया है और कहा है कि गांव के चौराहे पर आ जाओ और अपना पैसा ले जाओ. रुपये लेने जा रहा हूं. वादिनी के पति वेद प्रकाश जब चौराहे पर पहुंचे तो वहां दिलीप रावत, अमन वर्मा और सुमित बेड़िया मिले और ये सभी लोग वेद प्रकाश को ले जाकर लोनी कटरा थाना के पूरे देवी दास पुरवा में वेद प्रकाश की गोली मार कर हत्या कर दी.
23 मई को नाले में शव मिला था: इसके बाद हथौड़े से भी मारा और शव को वहीं देवीदास पुरवा के पास नाले में फेंक दिया. अगले दिन यानी 23 मई को शव बरामद हुआ था. वेद प्रकाश को अंतिम बार रात 08 बजे बहुदा चौराहे पर आरोपियों के साथ देखा गया था. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और हथौड़ा भी बरामद किया था. पुलिस ने मामले में वादिनी की तहरीर पर दिलीप रावत, अमन वर्मा और सुमित बेड़िया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की थी.
अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया: तत्कालीन विवेचक इंस्पेक्टर अशोक कुमार यादव द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूरी कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए गए. गवाहों की गवाही और अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश परशुराम ने शनिवार को तीनों आरोपियों दिलीप रावत,अमन वर्मा और सुमित बेड़िया को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
