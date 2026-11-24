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पलामू के राजहरा कोलियरी में ब्लास्टिंग को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने विस्फोटक लदी गाड़ियां रोकी, दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज

पलामू का पड़वा थाना. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामू: पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में सीसीएल की कोलियरी में ब्लास्टिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया है. ग्रामीणों ने 500 किलो विस्फोटक को रास्ते में रोक दिया. पूरे मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई है. एक में सीसीएल के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, तो दूसरे में महिला सिपाही के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है.

पहली घटना 21 नवंबर की है. करीब 500 किलो बारूद ब्लास्टिंग के लिए मंगवाया गया था. माइंस में ले जाने के दौरान कुछ ग्रामीणों ने बारूद लदी गाड़ी को रोक दिया था. इस क्रम में सीसीएल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच बहस भी हुई थी. बाद में सीसीएल के सुरक्षा विभाग में कार्य करने वाले बलराम साव ने 15 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी. आवेदन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ग्रामीण लगातार प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि घर से सटे हुए इलाकों में विस्फोट किए जा रहे हैं. इस कारण घरों को नुकसान होने की आशंका है. इस घटना में तीन ग्रामीणों को चोट भी लग चुकी है.