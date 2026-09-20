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हरिद्वार में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक ने निकाला तमंचा, भीड़ ने की धुनाई

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रानीपुर मोड़ के पास बीती रात बाइक पार्किंग करने को लेकर युवकों के दो गुटों में विवाद हो गया. मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान एक युवक ने तमंचा निकाल लिया. युवक के हाथ में तमंचा देखकर मौके पर हड़कंप मच गया. आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया और धुनाई कर डाली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर कोतवाली ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है.

बीती रात को रानीपुर मोड़ के पास युवकों के दो गुट खड़े थे. इसी दौरान महाकाली मोबाइल शॉप के बाहर बाइक पार्किंग करने को लेकर उनमें विवाद शुरू हुआ था. कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और मारपीट होने लगी. विवाद बढ़ता देख आसपास के व्यापारी भी मौके पर पहुंच गए. इसी दौरान एक युवक ने तमंचा निकालकर लहराया. युवक के हाथ में तमंचा देखकर इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई.

इस बीच लोगों ने हिम्मत जुटाकर तमंचा लहराने वाले एक युवक को पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि युवक ने फायरिंग का प्रयास भी किया था लेकिन पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है. पुलिस के अनुसार युवक के पास से तमंचा बरामद हुआ है और विवाद के दौरान उसने तमंचा निकाला था. फायरिंग हुई थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है.