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सिविल कोर्ट में ही चलेगा बनारस राजघराने की संपत्ति का विवाद, हाई कोर्ट ने निस्तारित की याचिकाएं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के पूर्व राजपरिवार की संपत्तियों से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाद में कृषि भूमि के साथ-साथ भवन, मकान और आबादी घोषित भूमि भी शामिल हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट में की जा सकती है. न्यायमूर्ति अनिल कुमार इस मामले को लेकर राजपरिवार के सदस्यों की दो याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा.

मामला महाराज कुमारी विष्णुप्रिया द्वारा दायर संपत्ति बंटवारे और घोषणा संबंधी वाद से जुड़ा है. याचिका में दावा किया गया था कि माता-पिता की छोड़ी गई संपत्तियों में उनका एक-चौथाई हिस्सा है और उसी आधार पर बंटवारे की मांग की गई. इसके साथ ही अनुसूची ‘जेड’ में वर्णित व्यक्तिगत संपत्तियों पर उनके शांतिपूर्ण उपयोग और कब्जे में किसी प्रकार की बाधा न डालने का भी अनुरोध किया गया था.

वाद के प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधिकांश विवादित संपत्तियां कृषि भूमि हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों की सुनवाई केवल राजस्व न्यायालय में हो सकती है. इसी आधार पर वादपत्र को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की मांग की गई थी. उनका कहना था कि सिविल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है.

इसके विपरीत वादी की ओर से कहा गया कि विवादित संपत्तियों में केवल कृषि भूमि ही नहीं बल्कि नगर क्षेत्र स्थित मकान, भवन तथा वे भूमि भी शामिल हैं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबादी (अबादी) घोषित किया जा चुका है, इसलिए पूरे विवाद को केवल कृषि भूमि का मामला नहीं माना जा सकता.

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि संपत्तियों की सूची में भवन, मकान और ऐसी भूमि भी शामिल हैं जिन्हें पूर्व में धारा 143 के तहत आबादी घोषित किया जा चुका है. अदालत ने कहा कि यदि किसी वाद में कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हों तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट द्वारा की जा सकती है. अदालत ने इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय लक्ष्मी प्रसाद बनाम कृष्णा देवी का भी उल्लेख किया.