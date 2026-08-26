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नीब करौरी बाबा के पैतृक मकान पर कब्जा! 6 नातिनों ने DM से की शिकायत, जानिए क्या है संपत्ति विवाद का मामला

विवाद को सुलझाने के लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है.

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नीब करौरी बाबा की संपत्ति पर विवाद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 3:30 PM IST

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फिरोजाबाद: विश्व प्रसिद्ध संत बाबा नीब करौरी की जन्मस्थली एक बार फिर चर्चा में है. इस बार विवाद बाबा के पैतृक घर को लेकर सामने आया है. बाबा नीब करौरी के छोटे बेटे की छह बेटियों (बाबा की नातिनों) ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपने पैतृक मकान पर अवैध कब्जे की शिकायत की है और उसे ट्रस्ट के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है.

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नीब करौरी बाबा की संपत्ति पर विवाद (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, बाबा का पैतृक मकान अभी जिस ट्रस्ट के पास है, उसकी अध्यक्ष बाबा की बेटी गिरिजा भटेले हैं, इसलिए इसको पारिवारिक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है. इस हाई प्रोफाइल मामले में विवाद को सुलझाने के लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है.

बता दें कि बाबा नीब करौरी महाराज का मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है, उनकी जन्मस्थली टूंडला तहसील क्षेत्र के अकबरपुर गांव में है. निजी मकान नंबर 154-व में उनका ध्यान कक्ष, भोजनालय, अतिथि कक्ष और शयन कक्ष है. बाबा के दो पुत्र थे, जिनके नाम अनेक सिंह शर्मा और धर्म नारायण शर्मा है. धर्म नारायण शर्मा की कोई पुत्र नहीं है. उनकी 6 बेटियां हैं, जिनके नाम सुनीता शर्मा (वृंदावन), अर्चना शर्मा (दिल्ली), वंदना शर्मा (मथुरा), भावना रावत (मुंबई), रितु तिवारी (दिल्ली) और रिचा रावत (गुरुग्राम) है.

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नीब करौरी बाबा का पैतृक मकान (Photo Credit; ETV Bharat)

ट्रस्ट ने नातिनों को रुकने नहीं दिया था

गांव में बाबा का भव्य मंदिर बना है और उनका पैतृक आवास भी है. फिलहाल सभी संपत्ति श्री ठाकुर हनुमानजी ट्रस्ट के अधिकार में है. ट्रस्ट की अध्यक्ष बाबा की बेटी गिरिजा भटेले हैं. इस मामले में विवाद की शुरुआत तब हुई जब किसी आयोजन में गांव आईं बाबा की नातिनों को पैतृक आवास में ट्रस्ट ने ठहरने से मना कर दिया. इसी वजह से नाराज सभी छह नातिनों की तरफ से हस्ताक्षरयुक्त पत्र लेकर भावना रावत के पति मनोज रावत जिलाधिकारी से मिले और उन्होंने शिकायती पर सौंपा.

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नीब करौरी बाबा (Photo Credit; ETV Bharat)

शिकायती पत्र में बाबा के पैतृक मकान को कब्जे से मुक्त कराने की मांग की गई है. जिलाधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच और विवाद की सुलझाने के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. आपको बता दें कि बाबा की जन्मस्थली को विकसित करने के लिए यूपी का पर्यटन विभाग कई करोड़ रुपये की लागत से विकास के कार्य करा रहा है.

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