दिल्ली में मात्र 20 रुपये के विवाद ने ली दंपती की जान, पत्नी की हत्या के बाद पति ने दी जान

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 20 रुपये के विवाद में पति ने अपनी पत्नी हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी. मृतकों की पहचान पत्नी महेंद्र कौर (45) और उनके पति कुलवंत सिंह (48) के रूप में हुई है. दोनों कस्तूरबा नगर, विवेक विहार में परिवार के साथ रहते थे. उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है.

डीसीपी प्रशांत गौतम के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे घर पर पति, पत्नी और उनका बड़ा बेटा मौजूद था. इसी दौरान 20 रुपये मांगने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर पति पत्नी को छत पर ले गया, जहां उसकी हत्या कर दी. फिर वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया.

कुछ समय बाद जब बेटा घर पहुंचा तो उसने मां को मृत पाया. इसके बाद उसने पड़ोसियों को बुलाया और शव को ग्राउंड फ्लोर पर रखा. इस बीच मृतक कुलवंत सिंह के छोटे भाई, जो राजस्थान में रहते हैं, को घटना की जानकारी मिली. उन्होंने दोपहर करीब तीन बजे पीसीआर कॉल कर पुलिस को बताया कि उनकी भाभी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. जबकि, उनका भाई घर से गायब है.