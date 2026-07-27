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लखनऊ में युवती ने महिला पर लगाए गंभीर आरोप, वीडियो वायरल; पुलिस को नहीं मिली पीड़िता

लखनऊ: राजधानी में लड़कियों के बीच विवाद का एक मामला सामने आया है. इस मामले में एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने साथ प्रताड़ना होने का दावा करते हुए गंभीर आरोप लगा रही है.

हालांकि, वायरल वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि नहीं हो पा रही है. वायरल वीडियो में युवती खुद को सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के सीमाई ब्रिज के पास स्थित ब्लॉक की निवासी बता रही है. वीडियो में वह आरोप लगाती है कि ट्रूवल राणा नाम की एक महिला उस पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रही है.

वीडियो में युवती का कहना है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई. नौकरी छुड़वाने और जान से मारने की धमकी दी गई. उसका यह भी दावा है कि लखनऊ में उसका कोई परिजन नहीं है, इसलिए उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी इसी प्रकरण से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि वीडियो पुलिस के संज्ञान में आने के बाद उसकी जांच कराई गई. जांच के दौरान वीडियो में बताए गए पते पर संबंधित मकान की पुष्टि नहीं हो सकी और न ही कथित पीड़िता के बारे में कोई जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि इस मामले में थाना स्तर पर कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है.