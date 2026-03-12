हिसार में दो गुटों में बवाल, पुलिस के सामने आधे घंटे तक हुआ पथराव, दो महिलाएं घायल
हिसार में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ. घटना में दो महिलाएं घायल हुईं, जिन्हें नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया.
Published : March 12, 2026 at 11:08 AM IST
हिसार: मिर्जापुर रोड स्थित कैंची चौक के पास उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब दो पक्षों के बीच चल रहा पुराना विवाद अचानक हिंसक रूप ले बैठा. दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते एक-दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे. आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक यह झगड़ा कुछ ही मिनटों में इतना बढ़ गया कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. पत्थरबाजी के कारण आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग डर के कारण अपने घरों और दुकानों में चले गए.
तीन दिनों से चल रहा था दोनों पक्षों में विवाद: बताया जा रहा है कि यह घटना कौशिक नगर के पास की है, जहां दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार कहासुनी हो चुकी है. स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पिछले तीन दिनों से विवाद चल रहा था. आरोप है कि इलाके में नशा बेचने को लेकर कई बार झगड़े की स्थिति बन चुकी थी. इसी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के पास बोगस ग्राहक भेजा था. वीडियो बनाने को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया.
पुलिस के सामने ही चलता रहा पथराव: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन दोनों पक्षों की संख्या ज्यादा होने के कारण हालात तुरंत काबू में नहीं आ सके. बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों के लोग पुलिस के सामने ही एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते रहे. पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ के उग्र होने के कारण स्थिति संभालने में समय लगा. इस दौरान आसपास के इलाके में दहशत का माहौल रहा.
पथराव में दो महिलाएं घायल: पत्थरबाजी के दौरान दो महिलाएं घायल हो गईं. उन्हें तुरंत उपचार के लिए हिसार के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. घायलों ने पुलिस को शिकायत भी दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया है ताकि दोबारा कोई विवाद न हो.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो: इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं. एक वीडियो में एक महिला यह भी कहती दिखाई दे रही है कि दोनों पक्षों का विवाद नशे के कारोबार को लेकर है और इसी वजह से अक्सर इलाके में झगड़ा होता रहता है. महिला का कहना है कि इस तरह के माहौल में यहां रहना मुश्किल होता जा रहा है और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए.
पुलिस ने शुरू की जांच: HTM थाना प्रभारी ईश्वर के अनुसार "घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. घायलों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. घटना में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है."
