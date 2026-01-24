ETV Bharat / state

'जिसने RJD को नुकसान पहुंचाया, उसे पार्टी से निकालना होगा', MLA भाई वीरेंद्र का बड़ा खुलासा

भाई वीरेंद्र ने राजद के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उसे निकालना होगा.

Dispute IN RJD
राजद विधायक भाई वीरेंद्र (ETV Bharat)
Published : January 24, 2026 at 5:47 PM IST

पटना: "मैं बगावत करने वाला व्यक्ति नहीं हूं. अगर हमें इधर-उधर करना पड़ता होता तो कब का मंत्री और एमपी बन जाते." मीडिया के द्वारा बगावत के सवाल पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र बिगड़ गए. दरअसल, मीडिया ने एक वायरल वीडियो को लेकर सवाल किया, जिसमें भाई वीरेंद्र पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं.

'2013 में पार्टी को बचाया': मीडिया के सवाल पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि 'मैं उस समय से लालू प्रसाद यादव की पार्टी में हूं, जब 2013 में लोग राजद को तोड़ने का काम कर रहे थे. उस वक्त मैंने पार्टी को बचाने का काम किया.'

"भाई वीरेंद्र पहले भी सच बोला है, आज भी सच बोलेगा, हमेशा सच कहेंगे. जो लोग पार्टी का दोहन शोषण किया है, उसे पार्टी से निकालना पड़ेगा." -भाई वीरेंद्र, राजद विधायक

राजद विधायक भाई वीरेंद्र (ETV Bharat)

पार्टी के नेतृत्व पर सवाल: दरअसल, दरअसल एक कार्यक्रम में भाई वीरेंद्र ने बिहार चुनाव में हार और टिकट बंटवारे को लेकर नेतृत्व पर सवाल उठाया. कहा कि पार्टी ने टिकट बंटवारे में योग्य और कर्मठ उम्मीवार को दरकिनार कर दिया. बाहरी लोगों को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया.

'इसलिए पार्टी हार गयी': विधायक ने दिनारा विधानसभा सीट को लेकर सवाल उठाया. कहा कि जब वहां से यादव को ही टिकट देना था तो विजय मंडल का टिकट क्यों काटा गया. विजय मंडल पार्टी के ऐसे नेता हैं, जिन्होंने दल में लंबी लड़ाई लड़ी है. भाई वीरेंद्र ने तेवर के साथ कहा कि विजय मंडल का टिकट नहीं काटना चाहिए थे, इसलिए पार्टी का यह हाल हुआ.

राजद ने किसे दिया था?: टिकट बता दें कि दिनारा विधानसभा से राजद ने शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव को टिकट दिया था. इस सीट से राष्ट्रीय लोकमोर्चा के आलोक सिंह ने राजेश यादव को 10 हजार से अधिक वोटों से हरा दिया था. वर्तमान में दिनारा विधानसभा से आलोक सिंह विधायक हैं.

रोहिणी भी उठा चुकी है सवाल: बता दें कि बिहार चुनाव में हार के कारण राजद में इससे भी बड़ा विवाद हो चुका है. लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इसको लेकर सवाल उठाया था कि जिम्मेदार लोगों को हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए. इसके बाद उन्हें परिवार में विरोध का सामना करना पड़ा था. आपको बता दें कि लालू यादव ने बिहार चुनाव का कर्ता-धर्ता तेजस्वी यादव को बनाया था.

