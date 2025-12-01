ETV Bharat / state

आरसीए फिर विवादों में: एडहॉक कमेटी के कंवीनर ने लगाया आरोप, बोले - मेरे फर्जी सिग्नेचर कर किया कंपनी से अनुबंध

Published : December 1, 2025 at 2:26 PM IST

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) एक बार फिर विवादों में घिर गया है. एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में चल रहा विवाद किसी से छिपा नहीं है. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और सदस्यों के बीच लंबे समय से मतभेद कायम हैं और इसी बीच अब कंवीनर के फर्जी सिग्नेचर का नया मामला सामने आया है. इससे राजस्थान क्रिकेट के संचालन और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं.

ताजा मामला एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी के नए करार से जुड़ा है. RCA ने हाल ही में 'धानिश' नाम की एक नई हॉस्पिटेलिटी कंपनी के साथ अनुबंध किया है, जिसे खिलाड़ियों की टिकट, होटल में ठहराव, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसी करार को लेकर एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

पढ़ें: आरसीए में 'फर्जी' ईमेल का मामला, अब पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने की कवायद

कुमावत का आरोप है कि नए करार के लिए उनके फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग किया गया है. उनका कहना है कि किसी भी महत्वपूर्ण करार से पहले कन्वीनर की स्वीकृति अनिवार्य है, लेकिन RCA के कर्मचारी ने बिना जानकारी दिए उनके हस्ताक्षर कर दिए और अनुबंध कर लिया. कुमावत ने कहा है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति उन्होंने नहीं दी और वे पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं.

ऑब्जरवेशन कमेटी से इस्तीफा: बीते दिनों पूर्व RCA सचिव और धौलपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव सोमेंद्र तिवारी ने भी इस्तीफा दे दिया था. तिवारी RCA टीम चयन प्रक्रिया के लिए बनाई गई ऑब्जरवेशन कमेटी के सदस्य थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें आब्जरवेशन कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया था. इस कमेटी का गठन इसलिए किया गया था ताकि चयन कमेटी में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और किसी योग्य खिलाड़ी के साथ अन्याय न हो, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है. कुछ खिलाड़ी जहां योग्य हैं, उन्हें जगह नहीं मिल रही और जो योग्य नहीं हैं, वे खेले जा रहे हैं.

