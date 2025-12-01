ETV Bharat / state

आरसीए फिर विवादों में: एडहॉक कमेटी के कंवीनर ने लगाया आरोप, बोले - मेरे फर्जी सिग्नेचर कर किया कंपनी से अनुबंध

आरसीए ​एडहॉक कमेटी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) एक बार फिर विवादों में घिर गया है. एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में चल रहा विवाद किसी से छिपा नहीं है. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और सदस्यों के बीच लंबे समय से मतभेद कायम हैं और इसी बीच अब कंवीनर के फर्जी सिग्नेचर का नया मामला सामने आया है. इससे राजस्थान क्रिकेट के संचालन और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं. ताजा मामला एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी के नए करार से जुड़ा है. RCA ने हाल ही में 'धानिश' नाम की एक नई हॉस्पिटेलिटी कंपनी के साथ अनुबंध किया है, जिसे खिलाड़ियों की टिकट, होटल में ठहराव, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसी करार को लेकर एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पढ़ें: आरसीए में 'फर्जी' ईमेल का मामला, अब पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने की कवायद