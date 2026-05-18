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रायबरेली में मज़ाक में विवाद, पहले माफ़ी मंगवाई अब सोशल मीडिया पर धमकी; 5 गिरफ्तार

बता दें कि ये मामला सलोन थाना इलाके के सेंधियापुर का है. यहाँ चंद्रभान मौर्य बउआ रेस्टोरेंट चलाते हैं. यहां पर एक दिन पहले बउआ और उसके मुस्लिम दोस्त के बीच हल्का-फुल्का मज़ाक़ हो रहा था.

इस मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने तुरंत मुस्लिम पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्जकर सपा नेता समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दुकानदार ने माफ़ी मांगी. अब उसे सोशल मीडिया में धमकियां मिल रहीं. (रायबरेली पुलिस- वायरल वीडियो)

पीड़ित के मुताबिक हिन्दू दोस्त ने मुस्लिम दोस्त से आपसी बातचीत चल रही थी. इसी को लेकर तीसरे ने नमक मिर्च लगाकर माहौल को खराब कर दिया. उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हिन्दू दुकानदार से माफ़ी मांगने की ज़िद की. इसके बाद भारी तादाद में दुकानदार के यहां पहुंचे और माफ़ी का दबाव बनवा और धमकियां दी. इस दौरान की बातचीत का वीडियो वायरल है.

रायबरेली: रायबरेली में दोस्तों के बीच हुए हल्के-फुल्के मज़ाक ने माहौल बिगाड़ दिया. इसमें धर्म का तड़का लगा. दुकानदार ने माफ़ी मांगी. अब उसे सोशल मीडिया में धमकियां मिल रही हैं.

इस दौरान चंद्रभान मौर्य ने किसी बात के ज़वाब में प्रतिक्रिया दी. यह बात सपा नेता इरफ़ान सिद्दीकी को मालूम हुई, तो वह दर्जन भर लोगों के साथ चंद्रभान के रेस्टोरेंट पहुंचे, जहाँ धमकी देकर माफ़ी माँगने का दबाव बनाया. उसके बाद वहां दूसरे दूसरे संगठन के लोग पहुंचे. उसके बाद चंद्रभान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया. वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पांच लोगों को जेल भेज दिया है.

एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने कहा कि होटल संचालक को धमकी देने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके चालान किया गया है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बउआ होटल पर दो पक्षों के मध्य बहसबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान लेकर उनके द्वारा द्वारा मय क्षेत्राधिकारी डलमऊ व अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंच कर जांच की गयी.

14 मई को दोपहरी में थाना सलोन क्षेत्र अंतर्गत सैंधियापुर चौराहा स्थित बउआ स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट के संचालक राम मौर्य अपने मुस्लिम मित्र के साथ हंसी-मज़ाक के लहजे में वार्ता की जा रही थी. वार्ता के दौरान किसी भी धर्म के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी नहीं की गई थी.

वहां पर बैठे एक अन्य मुस्लिम व्यक्ति ने उक्त वार्ता को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के समक्ष पेश किया. जिससे विपक्षी इरफान सिद्दीकी और उसके कुछ अन्य साथी आकर दुकान पर बहस करने लगे तथा होटल संचालक को धमकी दी गयी.

होटल संचालक के पुत्र चंद्रभान मौर्य की तहरीर के आधार पर थाना सलोन पर अभियोग पंजीकृत किया गया.

थाना सलोन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों मो इरफान सिद्दीकी पुत्र मो कलीम सिद्दीकी निवासी नया गंज थाना सलोन जनपद रायबरेली, मो आरिफ पुत्र सहाबुद्दीन निवासी असुरा थाना गौरीगंज अमेठी, मो कैफ पुत्र मो० इदरीश निवासी बगहा थाना सलोन रायबरेली, सुहैल अख्तर पुत्र मोबीन खान निवासी बगहा सलोन रायबरेली व मो नफीस पुत्र मो० नन्हे निवासी मिल्कियाना पश्चिमी सलोन रायबरेली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.