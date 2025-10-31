ETV Bharat / state

महागठबंधन में संग्राम जारी, कांग्रेस के रुख से घटक दलों में नाराजगी

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की गांठ नहीं खुल रहे हैं. कांग्रेस के रुख से नाराजगी जाहिर की जा रही है.

Bihar Assembly election 2025
महागठबंधन के नेता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 31, 2025 at 4:35 PM IST

7 Min Read
पटना: महागठबंधन में संग्राम जारी है. कांग्रेस पार्टी के रुख को लेकर घटक दलों के अंदर नाराजगी साफ झलक रही है. कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है. सीपीआई ने एक के बदले तीन विकेट गिराने का निर्णय लिया है. कई सीटों पर महागठबंधन के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं. एक सीट बछवाड़ा है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने-सामने हैं. सीपीआई ने कांग्रेस पार्टी को 4 नवंबर का अल्टीमेटम दे रखा है.

चुनाव प्रचार अभियान पर ग्रहण: बिहार अब पूरे तौर पर चुनावी मोड में आ चुका है और तमाम राजनीतिक दल जंग के मैदान में कूद चुके हैं. महागठबंधन के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है. चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कुछ सीटों पर विवाद के बादल मंडरा रहे हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच विवाद गहराता जा रहा है. तमाम बड़े नेता विवादास्पद सीटों पर चुनाव प्रचार करने से बच रहे हैं. भाकपा किसी भी हाल में कांग्रेस के दबाव में आने को तैयार नहीं.

सीपीआई और कांग्रेस नेता से बात करते डॉ रंजीत (Etv bharat)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 6 सीटें, लेकिन 9 पर उम्मीदवार: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को महागठबंधन में 6 सीटों पर हिस्सेदारी मिली है, लेकिन भाकपा ने 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बछवाड़ा सीट पर लड़ाई छिड़ी और विवाद इस हद तक बढ़ा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जंग का ऐलान कर दिया. बछवाड़ा सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी वहां उम्मीदवार उतार दिया. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई और तीन सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए.

बछवाड़ा में 2020 में 484 वोटों से हारी थी सीपीआई: 2020 के विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा विधानसभा सीट पर सीपीआई के अवधेश कुमार राय मात्र 484 वोटों से चुनाव हारे थे. बीजेपी पहले स्थान पर रही थी. कांग्रेस पार्टी के पास भी बछवाड़ा में मजबूत उम्मीदवार के रूप में शिव प्रकाश गरीबदास थे. 2020 के विधानसभा चुनाव में गरीबदास को बछवाड़ा में लगभग 39,778 वोट मिले थे. कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वह बछवाड़ा विधानसभा सीट जीत सकती है. इस वजह से 2025 में भी महागठबंधन के फैसले के खिलाफ बछवाड़ा से गरीबदास को उम्मीदवार बनाया.

तीन सीटों पर भाकपा ने कांग्रेस के लिए कड़ी मुश्किल खड़ी की: कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के फैसले से हटकर उम्मीदवार खड़े किए, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई की और पार्टी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ तीन सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए गए. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के सिटिंग विधायकों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं. करगहल विधानसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है. राजापाकर विधानसभा सीट पर मोहित पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है और बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शिव प्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया है. तीनों सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लड़ाई छेड़ दी है.

नौ सीटों पर सीपीआई कर रही है जोर आजमाइश: आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नौ सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. प्रथम चरण में पार्टी के पांच उम्मीदवार हैं, तो दूसरे चरण में पार्टी के चार उम्मीदवार मैदान में हैं. तेघड़ा विधानसभा सीट पर पार्टी ने राम रतन सिंह को उम्मीदवार बनाया है. बखरी विधानसभा सीट पर वर्तमान विधायक सूर्यकांत पासवान उम्मीदवार हैं. बछवाड़ा विधानसभा सीट पर अवधेश कुमार राय उम्मीदवार हैं. राजापाकर विधानसभा सीट पर मोहित पासवान उम्मीदवार हैं. बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर शिवकुमार यादव उम्मीदवार हैं. बांका विधानसभा सीट पर संजय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है. हरलाखी विधानसभा सीट पर राकेश कुमार पांडे मैदान में हैं. झंझारपुर विधानसभा सीट पर रामनारायण यादव उम्मीदवार हैं. करहर घाट विधानसभा सीट पर महेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है.

महागठबंधन के घटक दल स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ रहे हैं. कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों एक-दूसरे को औकात बताने में जुट गई हैं. आपसी लड़ाई में जाहिर तौर पर फायदा तीसरे पक्ष को होता है. अब भी समय है. अगर दोनों दलों के बीच समझौता हो जाता है, तो वैसी स्थिति में वे एनडीए को मजबूत टक्कर देने की स्थिति में होंगे.- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

भाकपा ने कांग्रेस पर बनाया दबाव: कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन द्वारा आवंटित एक सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तीन सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अपने फैसले वापस लेगी, तो वह भी समझौते की स्थिति में होंगी. पार्टी ने दबाव के तहत कांग्रेस के खिलाफ तीन सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव गिरीश चंद्र शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है और हम बिहार में सरकार बनाने में कामयाब होंगे. महागठबंधन के कुछ घटक दल ऐसे हैं जो स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ रहे हैं. गिरीश चंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बछवाड़ा में हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते हमें उनके खिलाफ तीन सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने पड़े. अभी भी चार दिनों का वक्त बाकी है. अगर वे बछवाड़ा में हमारे खिलाफ उम्मीदवार को हटा लेते हैं, तो हम भी उनके खिलाफ उम्मीदवार हटाने पर विचार करेंगे.

डॉ. गिरीश चंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जरूरत पड़ने पर हमारी मदद भी लेती है, लेकिन जब मौका मिलता है तो हमें कमजोर करने में भी पीछे नहीं रहती है. वायनाड इसके उदाहरण हैं. गिरीश चंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से चीटिंग कर रही है और कांग्रेस पार्टी के रुख से महागठबंधन की लड़ाई कमजोर पड़ रही है. कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की जरूरत है.

बछवाड़ा सीट नहीं छोड़ने को तैयार है कांग्रेस: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि बछवाड़ा सीट पर हम मजबूत स्थिति में हैं और वहा से हम चुनाव भी जीतने जा रहे हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है. गठबंधन में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है. जो मजबूत स्थिति में होगा, वह चुनाव जीतेगा.

