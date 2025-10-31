ETV Bharat / state

महागठबंधन में संग्राम जारी, कांग्रेस के रुख से घटक दलों में नाराजगी

पटना: महागठबंधन में संग्राम जारी है. कांग्रेस पार्टी के रुख को लेकर घटक दलों के अंदर नाराजगी साफ झलक रही है. कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है. सीपीआई ने एक के बदले तीन विकेट गिराने का निर्णय लिया है. कई सीटों पर महागठबंधन के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं. एक सीट बछवाड़ा है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने-सामने हैं. सीपीआई ने कांग्रेस पार्टी को 4 नवंबर का अल्टीमेटम दे रखा है.

चुनाव प्रचार अभियान पर ग्रहण: बिहार अब पूरे तौर पर चुनावी मोड में आ चुका है और तमाम राजनीतिक दल जंग के मैदान में कूद चुके हैं. महागठबंधन के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है. चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कुछ सीटों पर विवाद के बादल मंडरा रहे हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच विवाद गहराता जा रहा है. तमाम बड़े नेता विवादास्पद सीटों पर चुनाव प्रचार करने से बच रहे हैं. भाकपा किसी भी हाल में कांग्रेस के दबाव में आने को तैयार नहीं.

सीपीआई और कांग्रेस नेता से बात करते डॉ रंजीत (Etv bharat)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 6 सीटें, लेकिन 9 पर उम्मीदवार: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को महागठबंधन में 6 सीटों पर हिस्सेदारी मिली है, लेकिन भाकपा ने 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बछवाड़ा सीट पर लड़ाई छिड़ी और विवाद इस हद तक बढ़ा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जंग का ऐलान कर दिया. बछवाड़ा सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी वहां उम्मीदवार उतार दिया. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई और तीन सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए.

बछवाड़ा में 2020 में 484 वोटों से हारी थी सीपीआई: 2020 के विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा विधानसभा सीट पर सीपीआई के अवधेश कुमार राय मात्र 484 वोटों से चुनाव हारे थे. बीजेपी पहले स्थान पर रही थी. कांग्रेस पार्टी के पास भी बछवाड़ा में मजबूत उम्मीदवार के रूप में शिव प्रकाश गरीबदास थे. 2020 के विधानसभा चुनाव में गरीबदास को बछवाड़ा में लगभग 39,778 वोट मिले थे. कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वह बछवाड़ा विधानसभा सीट जीत सकती है. इस वजह से 2025 में भी महागठबंधन के फैसले के खिलाफ बछवाड़ा से गरीबदास को उम्मीदवार बनाया.

तीन सीटों पर भाकपा ने कांग्रेस के लिए कड़ी मुश्किल खड़ी की: कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के फैसले से हटकर उम्मीदवार खड़े किए, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई की और पार्टी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ तीन सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए गए. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के सिटिंग विधायकों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं. करगहल विधानसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है. राजापाकर विधानसभा सीट पर मोहित पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है और बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शिव प्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया है. तीनों सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लड़ाई छेड़ दी है.

नौ सीटों पर सीपीआई कर रही है जोर आजमाइश: आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नौ सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. प्रथम चरण में पार्टी के पांच उम्मीदवार हैं, तो दूसरे चरण में पार्टी के चार उम्मीदवार मैदान में हैं. तेघड़ा विधानसभा सीट पर पार्टी ने राम रतन सिंह को उम्मीदवार बनाया है. बखरी विधानसभा सीट पर वर्तमान विधायक सूर्यकांत पासवान उम्मीदवार हैं. बछवाड़ा विधानसभा सीट पर अवधेश कुमार राय उम्मीदवार हैं. राजापाकर विधानसभा सीट पर मोहित पासवान उम्मीदवार हैं. बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर शिवकुमार यादव उम्मीदवार हैं. बांका विधानसभा सीट पर संजय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है. हरलाखी विधानसभा सीट पर राकेश कुमार पांडे मैदान में हैं. झंझारपुर विधानसभा सीट पर रामनारायण यादव उम्मीदवार हैं. करहर घाट विधानसभा सीट पर महेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है.