बार एसोसिएशन में विवाद के बाद मारपीट, वकीलों के एक गुट ने बनाई नई कार्यकारिणी, एक-दूसरी को बताया अवैध
कोटा में बार एसोसिएशन को लेकर वकीलों के दो गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है.
Published : November 4, 2025 at 6:01 PM IST
कोटा: कोटा अभिभाषक परिषद की मंगलवार को आयोजित साधारण सभा में विवाद हो गया. इसमें वकीलों के दो गुट बन गए. इनमें बार के पदाधिकारी को लेकर विवाद हो गया और मारपीट हो गई. वहीं वकीलों के एक गुट ने नई कार्यकारिणी बना ली. जिसे दूसरी कार्यकारिणी ने अवैध घोषित कर दिया. इस संबंध में नयापुरा थाने में भी शिकायत दी गई है.
नयापुरा थाना अधिकारी विनोद नगर का कहना है कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है. एक पक्ष ने उन्हें शिकायत दी थी. एडवोकेट हनीफ खान अनु भाई का कहना है कि बार एसोसिएशन में मनोज पुरी अध्यक्ष, श्याम चौधरी उपाध्यक्ष और अजय सिंह महासचिव हैं. आज साधारण सभा की बैठक न्यायालय में आयोजित थी. इसको आयोजित करने के लिए हमने पहले नोटिस जारी किया था. आज जब सदन आयोजित हुआ, तब मनोज पुरी ने अवैध रूप से अपनी कार्यकारिणी को 1 से 2 साल कर लिया और वर्तमान में भी इस सदन में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे. यह बार के संविधान के खिलाफ था.
पढ़ें: मासूम से दुष्कर्म की कोशिश : पेशी के दौरान आरोपी को वकीलों ने पीटा, बार एसोसिएशन ने लिया बड़ा निर्णय
उन्होंने बताया कि इसके बाद वर्तमान कार्यकारिणी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई. जिस पर सभी ने स्वीकृति दे दी. उन्होंने कहा कि इसके बाद मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया. मैंने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया. इसी के साथ हमारी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार राठौर साहू और महासचिव पंडित सत्यनारायण को बनाया है. हमारी कार्यकारिणी सदन में ही तय हुई है और यह पूरी तरह से वैध है.
पढ़ें: बहरोड में जिला कोर्ट नहीं खुलने से नाराज वकीलों का कार्य बहिष्कार, केंद्रीय मंत्री व विधायक के खिलाफ प्रदर्शन
दूसरे पक्ष के एडवोकेट मनोज पुरी का कहना है कि कुछ वकीलों के खिलाफ पहले से करवाई और गबन के आरोप लगे हुए थे. जिनके खिलाफ जांच पूरी हो गई थी और आज इस जांच को सदन में भी रखना था. इसी दौरान महासचिव अजय श्रृंगी के साथ कुछ वकीलों ने मारपीट शुरू कर दी. हमने हंगामा होते देख सदन को स्थगित कर दिया. इसके बाद अवैध रूप से इन लोगों ने सदन को संचालित करते हुए कार्यकारिणी बना ली, जो पूरी तरह से अवैध है. बार संविधान के खिलाफ है. इन लोगों ने हमारे महासचिव अजय श्रृंगी के साथ मारपीट की. मारपीट करने वाले वकीलों के खिलाफ शिकायत नयापुरा थाने में दी है.