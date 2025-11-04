ETV Bharat / state

बार एसोसिएशन में विवाद के बाद मारपीट, वकीलों के एक गुट ने बनाई नई कार्यकारिणी, एक-दूसरी को बताया अवैध

वकीलों ने बनाई नई कार्यकारिणी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोटा अभिभाषक परिषद की मंगलवार को आयोजित साधारण सभा में विवाद हो गया. इसमें वकीलों के दो गुट बन गए. इनमें बार के पदाधिकारी को लेकर विवाद हो गया और मारपीट हो गई. वहीं वकीलों के एक गुट ने नई कार्यकारिणी बना ली. जिसे दूसरी कार्यकारिणी ने अवैध घोषित कर दिया. इस संबंध में नयापुरा थाने में भी शिकायत दी गई है. नयापुरा थाना अधिकारी विनोद नगर का कहना है कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है. एक पक्ष ने उन्हें शिकायत दी थी. एडवोकेट हनीफ खान अनु भाई का कहना है कि बार एसोसिएशन में मनोज पुरी अध्यक्ष, श्याम चौधरी उपाध्यक्ष और अजय सिंह महासचिव हैं. आज साधारण सभा की बैठक न्यायालय में आयोजित थी. इसको आयोजित करने के लिए हमने पहले नोटिस जारी किया था. आज जब सदन आयोजित हुआ, तब मनोज पुरी ने अवैध रूप से अपनी कार्यकारिणी को 1 से 2 साल कर लिया और वर्तमान में भी इस सदन में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे. यह बार के संविधान के खिलाफ था. पढ़ें: मासूम से दुष्कर्म की कोशिश : पेशी के दौरान आरोपी को वकीलों ने पीटा, बार एसोसिएशन ने लिया बड़ा निर्णय