ETV Bharat / state

सिरसा में आमने-सामने जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल और विधायक गोकुल सेतिया! विधायक ने बृजेंद्र सिंह को भी दी चुनौती

सिरसा से कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल और विधायक गोकुल सेतिया आमने-सामने नजर आ रहे हैं.इस बीच गोकुल सेतिया ने बृजेंद्र सिंह को चुनौती दी.

SANTOSH BENIWAL VS GOKUL SETIA
SANTOSH BENIWAL VS GOKUL SETIA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2026 at 6:10 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही. अब सिरसा से कांग्रेस में खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं. करीब 11 साल बाद पार्टी ने हरियाणा में संठनात्मक नियुक्तियां की हैं. जिसे लेकर सिरसा में नेताओं के बीच ततकरार देखने को मिल रही है. सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल और सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया में जुबानी जंग छिड़ गई है.

सिरसा में कांग्रेस में खींचतान: दो दिन पहले सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने रानियां दौरे के दौरान अपनी नियुक्ति के पीछे कुमारी सैलजा को तवज्जो नहीं देकर कांग्रेस हाईकमान को क्रेडिट दिया था. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि "कुछ लोगों को वहम है कि मेरे को जिला अध्यक्ष बनवाने में सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बड़ा अहम रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है. मुझे कुमारी सैलजा ने नहीं, बल्कि राहुल गांधी और मलिकार्जुन खड़गे ने जिला अध्यक्ष बनाया है."

कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक आमने-सामने: एक सवाल के जवाब में संतोष बेनिवाल ने विधायक गोकुल सेतिया की 'साथ ना चलने वाली पोस्ट' पर कहा था कि "कांग्रेस का बड़ा परिवार है. हमारे बीच मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं. मुझे नेताओं के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता. वर्करों की जरूरत है, नेताओं की नहीं. इन वर्करों की वजह से कांग्रेस सिरसा में जिंदा है." इन्हीं बयान पर विवाद शुरू हो गया. उनके इस बयान के सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया के जरिए संतोष बेनीवाल पर आरोपों की झड़ी लगा दी.

विधायक गोकुल सेतिया का जिला अध्यक्ष को दो टूक जवाब: सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने संतोष बेनीवाल के बयान पर कहा कि "जब संतोष बेनीवाल को जिला अध्यक्ष बनाया गया था. तब हमने उनका पूरा सम्मान किया और संगठन को मजबूत करने में सहयोग दिया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. यदि कोई नेता या पदाधिकारी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करेगा या गुटबाज़ी की राजनीति करेगा, तो उसका विरोध किया जाएगा. अब मैं खुले तौर पर जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग कर रहा हूं. क्योंकि संगठन को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास को किसी भी तरह की आंतरिक राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा."

9 अगस्त को बृजेंद्र सिंह का कार्यक्रम? वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने घोषणा की कि "9 अगस्त को सिरसा के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं का एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में पूर्व इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह मुख्य रूप से शिरकत करेंगे. कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना मेरी पहली प्राथमिकता है. मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार जिले का दौरा कर रही हूं. पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही हूं. इन बैठकों के दौरान मैंने महसूस किया कि संगठन को धरातल पर और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है. इसके लिए पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नई नियुक्तियां दी जाएंगी ताकि संगठन को नई ऊर्जा मिल सके."

गोकुल सेतिया की बृजेंद्र सिंह को चुनौती: 9 अगस्त के इस पर गोकुल सेतिया ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह को खुली चुनौती दे डाली. सेतिया ने कहा कि "बिजेंद्र सिंह सिरसा विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करके दिखा दें, तो मैं भी उनके विधानसभा क्षेत्र उचाना में उससे सौ गुना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार हूं. हर नेता को अपने क्षेत्र में काम करने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई हमारे विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा या राजनीतिक ज़मीन पर दखल देने की कोशिश करेगा, तो हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे. सिरसा की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है. मैं जनता के सम्मान तथा अपने क्षेत्र की राजनीतिक गरिमा से कोई समझौता नहीं करूंगा."

सभी को कार्यक्रम का न्योता दिया जाएगा- जिला अध्यक्ष: विधायक गोकुल सेतिया की सोशल मीडिया पोस्ट पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि "विधायक और चौधरी बृजेंद्र सिंह को कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जाएगा. मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजूंगी. मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी. आज कार्यकर्ता खुद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहा है. कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर वर्ष 2029 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम किया जाएगा."

क्या खत्म होगी ये खींचतान? विधायक गोकुल सेतिया ने पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह के सिरसा में 9 अगस्त के प्रस्तावित कार्यक्रम का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ठउनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा बिजेंद्र सिंह को सिरसा में कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना उचित नहीं है. आखिर ऐसे लोगों का उद्देश्य क्या है, जो पार्टी के भीतर अनावश्यक विवाद पैदा करना चाहते हैं. कांग्रेस एक मजबूत संगठन है और पार्टी के नेताओं को मिलकर जनता के मुद्दों पर काम करना चाहिए, ना कि एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक माहौल तैयार करना चाहिए. यदि किसी कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना होगा, तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन यदि मकसद किसी विधायक की राजनीतिक स्थिति को कमजोर करना होगा, तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा."

ये भी पढ़ें- हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा बनाम सुरजेवाला! नए प्रभारी के सामने हुड्डा बोले- 'मेरा साथ दे, फिर देख धमाका', सुरजेवाला ने किया पलटवार

ये भी पढ़ें- 'कांग्रेस के सत्ता में नहीं आने की एक वजह नेताओं की पावर पॉलिटिक्स भी', पार्टी की गुटबाजी पर खुलकर बोलीं कुमारी सैलजा

TAGGED:

SANTOSH BENIWAL VS GOKUL SETIA
GOKUL SETIA ON BRIJENDRA SINGH
हरियाणा कांग्रेस में फिर गुटबाजी
संतोष बेनीवाल VS गोकुल सेतिया
DISPUTE IN HARYANA CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.