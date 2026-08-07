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सिरसा में आमने-सामने जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल और विधायक गोकुल सेतिया! विधायक ने बृजेंद्र सिंह को भी दी चुनौती

सिरसा: हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही. अब सिरसा से कांग्रेस में खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं. करीब 11 साल बाद पार्टी ने हरियाणा में संठनात्मक नियुक्तियां की हैं. जिसे लेकर सिरसा में नेताओं के बीच ततकरार देखने को मिल रही है. सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल और सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया में जुबानी जंग छिड़ गई है.

सिरसा में कांग्रेस में खींचतान: दो दिन पहले सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने रानियां दौरे के दौरान अपनी नियुक्ति के पीछे कुमारी सैलजा को तवज्जो नहीं देकर कांग्रेस हाईकमान को क्रेडिट दिया था. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि "कुछ लोगों को वहम है कि मेरे को जिला अध्यक्ष बनवाने में सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बड़ा अहम रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है. मुझे कुमारी सैलजा ने नहीं, बल्कि राहुल गांधी और मलिकार्जुन खड़गे ने जिला अध्यक्ष बनाया है."

कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक आमने-सामने: एक सवाल के जवाब में संतोष बेनिवाल ने विधायक गोकुल सेतिया की 'साथ ना चलने वाली पोस्ट' पर कहा था कि "कांग्रेस का बड़ा परिवार है. हमारे बीच मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं. मुझे नेताओं के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता. वर्करों की जरूरत है, नेताओं की नहीं. इन वर्करों की वजह से कांग्रेस सिरसा में जिंदा है." इन्हीं बयान पर विवाद शुरू हो गया. उनके इस बयान के सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया के जरिए संतोष बेनीवाल पर आरोपों की झड़ी लगा दी.

विधायक गोकुल सेतिया का जिला अध्यक्ष को दो टूक जवाब: सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने संतोष बेनीवाल के बयान पर कहा कि "जब संतोष बेनीवाल को जिला अध्यक्ष बनाया गया था. तब हमने उनका पूरा सम्मान किया और संगठन को मजबूत करने में सहयोग दिया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. यदि कोई नेता या पदाधिकारी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करेगा या गुटबाज़ी की राजनीति करेगा, तो उसका विरोध किया जाएगा. अब मैं खुले तौर पर जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग कर रहा हूं. क्योंकि संगठन को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास को किसी भी तरह की आंतरिक राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा."

9 अगस्त को बृजेंद्र सिंह का कार्यक्रम? वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने घोषणा की कि "9 अगस्त को सिरसा के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं का एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में पूर्व इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह मुख्य रूप से शिरकत करेंगे. कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना मेरी पहली प्राथमिकता है. मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार जिले का दौरा कर रही हूं. पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही हूं. इन बैठकों के दौरान मैंने महसूस किया कि संगठन को धरातल पर और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है. इसके लिए पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नई नियुक्तियां दी जाएंगी ताकि संगठन को नई ऊर्जा मिल सके."