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कांग्रेस में फिर खींचतान! सांसद जेपी और पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी आमने-सामने, जानें क्यों एक दूसरे को बताया गद्दार

कांग्रेस सांसद और पूर्व सीपीएस आमने-सामने हैं. दोनों एक दूसरे को गद्दार बता रहे हैं. एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. जानें पूरा मामला.

JAIPRAKASH VS RAMKISHAN FAUJI
JAIPRAKASH VS RAMKISHAN FAUJI (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में मतभेद बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस नेता ही एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हैं. ताजा बानगी भिवानी में दिखी. जहां कांग्रेस सांसद और पूर्व सीपीएस आमने-सामने हैं. दोनों एक दूसरे को गद्दार बता रहे हैं. एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. पूरा मामला 20 सितंबर 2026 के बाद से शुरू हुआ. उस दिन भिवानी के बवानीखेड़ा में कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

सांसद जयप्रकाश बनाम रामकिशन फौजी: बवानीखेड़ा के कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सासंद जयप्रकाश समेत कई नेता पहुंचे थे. इस जनसभा में दीपेंद्र की मौजूदगी में सांसद जयप्रकाश अचानक बवानीखेड़ा से कांग्रेस के तीन बार के विधायक रह चुके और पूर्व सीपीएस (मुख्य संसदीय सचिव) रामकिशन फौजी पर हमलावर हुए. जिसके बाद बवाल बढ़ गया.

सांसद जेपी ने रामकिशन फौजी पर साधा था निशाना: कांग्रेस सांसद जेपी ने बिना नाम लिए कहा कि बार "कांग्रेस पार्टी ने जिनको विधायक और दूसरे पद दिए. उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा और रातों रात भाजपा के मददगार बने. ऐसे लोगों को बवानीखेड़ा की जनता कभी माफ नहीं करेगी. उनको सबक सिखाना जरूरी है.

रामकिशन फौजी ने जेपी के खिलाफ खोला मार्चा: सांसद जयप्रकाश के इस आरोप पर पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने मोर्चा खोल दिया. फौजी ने जयप्रकाश के आरोपों को पूरे बवानीखेड़ा हलके का अपमान बताया. फौजी ने कहा कि "जिस जनसभा में कांग्रेस को मजबूत करने और भाजपा सरकार को हटाने की बातें होनी चाहिए थी. उस में इस काली भेड़ (सांसद जेपी) ने मेरे खिलाफ बोला.

जयप्रकाश वो है, जो जिस थाली में खाता है. उसी में छेद करता है. जेपी ने देवीलाल व बंसीलाल तक को दगा दिया. तभी बंसीलाल ने इसे चंबल का डाकू और इनेलो नेता ने कटड़े बेचने वाला कहा था. ये वही लोग हैं. जिन्होंने कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को हरवाया. ये ही हैं, जो कहते थे कि कांग्रेस को 70 नहीं 40 सीटें ही जितनी हैं. जयप्रकाश अपनी मां का नहीं हुआ, वो पार्टी का कभी नहीं हो सकता. -रामकिशन फौजी, पूर्व कांग्रेस विधायक

दीपेंद्र हुड्डा को संज्ञान लेना चाहिए: बवानीखेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रदीप नरवाल को भी रामकिशन फौजी ने निशाने पर लिया और कहा कि इस बार वो बवानीखेड़ा से चुनाव लडक़र दिखाएं. रामकिशन फौजी ने कहा कि "इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनके बारे में दीपेन्द्र हुड्डा को खुद संज्ञान लेना चाहिए. मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, ऐसे लोग आते जाते रहेंगे. मेरे कांग्रेस में आने के 37 साल बाद बवानीखेड़ा हलके से कांग्रेस दो बार चुनाव जीती है. 20 सितंबर की जनसभा में महज 400 लोग थे. ये लोग ऐसी ही भाषा बोलते रहे तो आगे इतने लोग भी नहीं आएंगे."

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