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Explainer: 'जय-वीरू की जोड़ी' से क्यों 'जानी दुश्मन' बनें कांग्रेस के ये दिग्गज नेता, जानें विवाद की पूरी कहानी

चंडीगढ़: कांग्रेस की आंतरिक कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ चुकी है. दीपेंद्र हुड्डा ने दिवंगत कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कथित 'रोल मॉडल' बताया. इसके बाद से शुरू हुआ विवाद अब पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा बनाम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का रूप ले चुका है. दरअसल दीपेंद्र हुड्डा के 'रोल मॉडल' वाले बयान के बाद कुलदीप शर्मा ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) से हटाने की मांग की थी. जिसके बाद हुड्डा समर्थक नेताओं ने उन पर तीखा पलटवार किया. इसके बाद कुलदीप शर्मा ने भी भूपेंद्र हुड्डा पर G23 के पत्र पर धोखे से हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया.

कुलदीप शर्मा बनाम भूपेंद्र हुड्डा! हरियाणा का सियासी पारा सातवें आसमान पर है. ऐसे में सवाल ये है कि इस सियासी लड़ाई का क्या अंजाम होगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप शर्मा के सवालों पर विराम लगा पाएंगे? आखिर G23 के पत्र पर हुड्डा ने धोखे से क्यों कुलदीप शर्मा से साइन करवाए? अब दोनों नेताओं की पक्की-दोस्ती में क्यों बेटों के नाम आए? क्या कुलदीप शर्मा के तेवर हरियाणा कांग्रेस के अंदर होने वाले भाविष्य के संग्राम का पैगाम दे रहे हैं?

'जय-वीरू की जोड़ी' से क्यों 'जानी दुश्मन' बनें कांग्रेस के ये दिग्गज नेता? (ETV Bharat)

कुलदीप शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा की दोस्ती: हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल (2004 से 2014) तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे. तब हरियाणा की सियासत में हुड्डा और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी. ये भी कहा जाता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा का विवाह कुलदीप शर्मा की बेटी ऐश्वर्या शर्मा से करवाने में हुड्डा की बड़ी भूमिका रही. भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप शर्मा के संबंध राजनीति से ऊपर नजर आते थे, लेकिन बीते कुछ सालों से हुड्डा और कुलदीप शर्मा ने अलग-अलग राह पकड़ ली.

क्यों बढ़ी दूरियां? सियासी गलियारों में कई तरह के कयास हैं. सबसे पहला है टिकट बंटवारे को लेकर. कुलदीप शर्मा जब अपने बेटे की टिकट को लेकर बात करते हैं, तो वो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति में कंट्रीब्यूशन को लेकर सवाल खड़े करते हैं. वहीं G-23 नेताओं की चिट्ठी पर कुलदीप शर्मा जब हुड्डा पर धोखे से हस्ताक्षर करवाने की बात करते हैं, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद से कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास आई होगी, क्योंकि कुलदीप शर्मा हाशिए पर जाते दिखे. वहीं कांग्रेस आलाकमान ने पत्र लिखने वालों में शामिल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया. इसी का असर 2024 में कुलदीप शर्मा के बेटे को लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने की बात में भी साफ झलकता है. वहीं इन दोनों नेताओं के बीच खींची बड़ी लाइन का असर इस स्तर तक पहुंच गया है कि कुलदीप शर्मा को पार्टी के मंचों पर बोलने से भी रोका जाता रहा है.

भूपेंद्र हुड्डा पर कुलदीप शर्मा के आरोप: कुलदीप शर्मा ने कहा कि पंचकूला में HKRN को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. इस लिस्ट में वक्ताओं की सूची में उनका नाम ना रखने के लिए एक बड़े नेता ने कहा. हालांकि उन्होंने उस बड़े नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं. कुलदीप ने कहा कि "जब कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ साल 2022 में G-23 कांग्रेस नेताओं ने पत्र लिखा था, तो उसमें मेरे हस्ताक्षर थे. जिससे हाईकमान की नजरों में मैं टारगेट बन गया. गुलाम नबी आजाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे गाड़ी में ले गए, उन्होंने एक कागज दिया और कहा कि कांग्रेस संगठन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर वो पत्र लिख रहे हैं. इस पर हस्ताक्षर कर दो. इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर दिए."

क्यों बेटे का हुआ जिक्र? कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चिट्ठी लिखने पर कुलदीप शर्मा पर आरोप लगाया कि उनके बेटे की शादी सज्जन कुमार के घर पर हुई थी. इस पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि "उनको तो मैंने बुलाया नहीं था, अगर जय प्रकाश में हिम्मत है. सच्च कहने की ताकत है, तो वो इस बात का एफिडेविट दें कि मेरे बेटे की रिसेप्शन सज्जन कुमार की कोठी पर हुई."

कांग्रेस हाईकमान से क्यों नहीं की बात? जब कुलदीप शर्मा से सवाल किया गया कि उनको चिट्ठी लिखने की जगह कांग्रेस नेतृत्व से बात करनी चाहिए थी. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई. पांच का पता है. उनके खिलाफ एक्शन हुआ. चार और हैं, लेकिन वो चार कौन हैं. इसका अभी तक नहीं पता.