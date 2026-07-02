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बीजेपी में तकरार पर बोली अर्चना गुप्ता, 'छोटे-मोटे मतभेद को शांति से बैठकर सुलझा लिया जाएगा'

बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश जून पर बीजेपी नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं. इस विवाद पर हरियाणा भाजपा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी.

Haryana BJP President Archana Gupta
Haryana BJP President Archana Gupta (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 2, 2026 at 7:31 PM IST

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करनाल: एक बार फिर से बीजेपी में फूट की खबरें सामने आ रही हैं. नायब सैनी सरकार को समर्थन देने वाले बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश जून पर बीजेपी नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं. बीजेपी नेता दिनेश कौशिश ने दावा किया कि निर्दलीय विधायक जिले में पूरी पार्टी को खा जाएगा. लाइव चला लियो बेशक, डरता नहीं हूं. पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा. पार्टी को समर्थन देकर जो भाई कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.

बीजेपी में फूट! बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिनेश कौशिक को उम्मीदवार बनाया था. बहादुरगढ़ सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून ने दिनेश कौशिश को 41 हजार वोटों से हराया था. हरियाणा में पूर्ण बहूमत से बीजेपी की सरकार बनी. जिसके बाद राजेश जून ने नायब सैनी सरकार को को बिना शर्त समर्थन दिया था. अब दिनेश कौशिश ने राजेश जून पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद पार्टी में भीतरघात की चर्चा तेज हो गई है.

बीजेपी में तकरार पर बोली अर्चना गुप्ता, 'छोटे-मोटे मतभेद को शांति से बैठकर सुलझा लिया जाएगा' (ETV Bharat)

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की सफाई: बीजेपी में कलह के सवाल पर करनाल में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि "पार्टी के भीतर कोई भीतरघात या फूट नहीं है. अगर कहीं कोई ऐसा छोटा-मोटा मतभेद या मामला होगा, तो उसे सभी नेताओं के साथ बैठकर शांतिपूर्वक और संगठनात्मक तरीके से सुलझा लिया जाएगा."

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जानें क्या कहा: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर अर्चना गुप्ता ने कहा कि जिसने भी राम मंदिर के नाम पर 1 रुपये की चोरी की है. उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे."

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