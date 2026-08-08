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शव दफनाने को लेकर विवाद, धमतरी के श्यामतराई गांव में बवाल

श्यामतराई गांव के रहने वाले मोहन साहू की मां गीता बाई (50) की मौत के बाद शव को दफनाने की तैयारी की जा रही थी. इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और शव दफनाने का विरोध शुरू कर दिया.

धमतरी : श्यामतराई गांव में एक महिला के शव को दफनाने की तैयारी के दौरान ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने शव को गांव में दफनाने का विरोध किया. परिवार पर हिंदू धर्म और गांव के पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया. स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर पुलिस और तहसीलदार की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश देकर मामला शांत कराया.

ग्रामीणों का आरोप है कि परिवार लंबे समय से हिंदू रीति-रिवाजों और सामाजिक परंपराओं का पालन नहीं करता है. परिवार के यहां पहले दादा-दादी के निधन के बाद मुंडन संस्कार नहीं कराया गया था. गांव में होने वाले नहावन और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों में भी परिवार के सदस्य शामिल नहीं होते हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी गांव में कई बार इस मामले पर बैठक हो चुकी है. बैठकों के दौरान परिवार की ओर से देवी-देवताओं को नहीं मानने की बात कहे जाने का भी ग्रामीणों ने दावा किया. ग्रामीणों का कहना है कि परिवार खुद नहीं बताता है कि वह किस धर्म को मानता है. इसी वजह से महिला के अंतिम संस्कार को लेकर गांव में विरोध की स्थिति बनी.

एक महिला की मौत हो गई है. परिवार वाले सामाजिक दाह संस्कार, क्रिया कर्म, मुंडन में शामिल नहीं होते हैं. समाज ने समझाया भी. देवी को भी नहीं मानते हैं. नारियल भी नहीं फोड़ते हैं. समाज की बात नहीं मानते हैं. हिंदू धर्म नहीं मानते हैं-ग्रामीण

गांव में पहुंची पुलिस,राजस्व विभाग की टीम

ग्रामीणों ने कहा कि गांव की परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन किए बिना शव को गांव में दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. शव दफनाने को लेकर विवाद बढ़ने की जानकारी मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

तहसीलदार दुर्गेश तंवर ने बताया कि शव दफनाने को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी. मौके पर पहुंचकर समझाइश दी गई, जिसके बाद मामला शांत करा दिया गया. महिला की मौत के बाद गांव वालों का विरोध है कि यहां अंतिम संस्कार नहीं किया जाए. गांव वालों को समझाया गया है. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है.