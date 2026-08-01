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नूंह में कांग्रेस विधायक और पीएचई अधिकारी के बीच विवाद गहराया, वली मोहम्मद ने पुलिस को दी शिकायत

कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद शुरू हुआ विवाद में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपमंडल अभियंता वली मोहम्मद ने पुलिस को शिकायत दी.

Dispute in Congress MLA and PHE official
Dispute in Congress MLA and PHE official (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 1, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
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नूंह: कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फिरोजपुर झिरका में कार्यरत उपमंडल अभियंता (एसडीई) वली मोहम्मद ने पुलिस को एक विस्तृत शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है. शिकायत की प्रतियां हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, विधानसभा अध्यक्ष तथा विभागीय अधिकारियों को भी भेजी गई हैं.

एसडीई वली मोहम्मद ने पुलिस को दी शिकायत: एसडीई वली मोहम्मद ने अपनी शिकायत में कहा है कि 27 जुलाई को नूंह में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद उनसे संबंधित कुछ विभागीय दस्तावेज कथित रूप से सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए गए. उनका आरोप है कि बैठक के दौरान और उसके बाद सार्वजनिक मंचों तथा मीडिया के माध्यम से उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाए गए, जिससे उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पेशेवर छवि और एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में उनकी साख को नुकसान पहुंचा है.

नूंह में कांग्रेस विधायक और पीएचई अधिकारी के बीच विवाद गहराया (ETV Bharat)

विभागीय दस्तावेजों की जांच की मांग: शिकायत में कहा कि "सोशल मीडिया पर प्रकाशित सामग्री के बाद विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मेरे खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की गईं. इन घटनाओं के कारण मुझे और परिवार को मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेरी बेटियों को भी सामाजिक असहजता और टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर प्रदर्शित विभागीय दस्तावेजों के स्रोत की जांच की जाए तथा ये पता लगाया जाए कि ऐसे दस्तावेज किस माध्यम से प्राप्त हुए और उनका प्रकटीकरण विधिसम्मत था या नहीं."

एसडीई जांच में सहयोग के लिए तैयार: वली मोहम्मद ने कहा कि यदि किसी प्रकार के विभागीय या कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो, तो मेरी भी जांच की जाए. उन्होंने फेसबुक पोस्टों के स्क्रीनशॉट, वीडियो लिंक, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रेस वार्ताओं और सार्वजनिक बयानों की रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया टिप्पणियों के स्क्रीनशॉट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही. उन्होंने कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर सभी उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे.

डिजिटल डाटा को सुरक्षित रखने की अपील: आवेदन में एसडीई ने पुलिस से ये अनुरोध किया है कि सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, डिजिटल रिकॉर्ड, यूजर अकाउंट संबंधी जानकारी, ऑनलाइन टिप्पणियां, मेटाडाटा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएं, ताकि जांच के दौरान साक्ष्यों की प्रमाणिकता और अखंडता बनी रहे. उन्होंने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि वे किसी आरोप को सत्य या असत्य घोषित करने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल निष्पक्ष, स्वतंत्र और कानून सम्मत जांच चाहते हैं.

अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग: वली मोहम्मद ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा पर भी विचार किए जाने का अनुरोध किया. बता दें कि ये पूरा विवाद 27 जुलाई को आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद चर्चा में आया था. बैठक में रिगड़ गांव के पेयजल संबंधी मुद्दे और दूषित पानी से बीमारी फैलने के आरोपों पर चर्चा हुई थी. इसके बाद राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप सामने आए. अब एसडीई वली मोहम्मद द्वारा दी गई शिकायत के बाद मामला पुलिस और संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच गया है.

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