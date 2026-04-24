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बीजापुर जिला पंचायत में बढ़ा विवाद, CEO और जनप्रतिनिधियों की तकरार पहुंची मुख्यमंत्री तक

सामान्य सभा बैठक का बहिष्कार किया गया. जिला पंचायत सीईओ ने चेंबर में सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, ऐसा सुनने में मिला है. जनहित की बातों को अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम कहां जाएंगे. हम जनता की बातों को शासन तक पहुंचाते हैं. हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी बातों को अधिकारी को सुनना चाहिए. व्यवहार अच्छा होना चाहिए. हमारी मांग है कि एक बार सॉरी बोल देंगी तो सब ठीक हो जाएगा- जानकी कोरसा, जिला पंचायत अध्यक्ष

जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को CEO चेंबर से बाहर निकलने के लिए कहना न केवल अनुचित है, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का सीधा अपमान भी है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस व्यवहार के लिए CEO को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

बीजापुर : जिला पंचायत बीजापुर में इन दिनों हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और जिला पंचायत CEO नम्रता चौबे के बीच विवाद अब तूल पकड़ते हुए मुख्यमंत्री की दहलीज तक पहुंच गया है. इस घटनाक्रम ने प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है विवाद की वजह ?

विवाद की जड़ उस समय सामने आई, जब जिला पंचायत सदस्य कविता कोर्राम, जनपद उपाध्यक्ष जितेंद्र लेकाम सहित अन्य सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर CEO से चर्चा करने उनके चेंबर पहुंचे थे. सदस्यों का आरोप है कि बातचीत के दौरान CEO नम्रता चौबे ने उन्हें चेंबर से बाहर निकल जाने के लिए कहा, जिससे वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं. उनका कहना है कि वे जनता की समस्याओं को लेकर गंभीरता से अपनी बात रखने गए थे, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला.

ये 6 अप्रैल की बात है. कुछ समस्या को लेकर गए थे. सचिव का दो महीने में कैसे ट्रांसफर किए, ये सवाल किया था. कोई शिकायत हुई है क्या? उन्होंने जवाब दिया कि जनप्रतिनिधि से पूछकर क्या मैं ट्रांसफर करूं. फिर उन्होंने चेंबर से जाने के लिए कह दिया. जब दोबारा कहा कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं तो उन्होंने बाहर जाने के लिए कह दिया. मेरा अपमान हुआ है लेकिन दूसरी महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए. मैं चाहती हूं कि मैडम माफी मांगें ताकि किसी और के साथ ऐसा न हो-कविता कोरामा, जिला पंचायत सदस्य

मेरे क्षेत्र के लोगों की मुरमीकरण की मांग थी. कलेक्टर साहब ने उसको मार्क कर जनपद पंचायत को भेजा है. मैडम साइन नहीं कर रहीं थीं. मैंने मैडम से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह काम नहीं हो सकता है. आप चले जाइये-जीतेन्द्र कुमार लेकाम, जनपद उपाध्यक्ष

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

इस घटना से आक्रोशित जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से बीजापुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधियों के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे संभव हो पाएगा.

जिला पंचायत CEO नम्रता चौबे ने सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए कहा कि इस प्रकार की बातों की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है. CEO ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया है और लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं.

मुझे आप लोगों के जरिए यह पता चला है कि ऐसा कुछ आरोप लगा गया है. उनमें से किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की गई है. जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है. मैं बातचीत कर मामला सॉल्व करने के लिए रेडी हूं. किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है तो उसको बातचीत कर सॉल्व किया जा सकता है-नम्रता चौबे, जिला पंचायत CEO

फिलहाल यह मामला बीजापुर जिले में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ती दूरी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. अब सभी की निगाहें राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के निर्णय पर टिकी हुई हैं कि इस विवाद का समाधान किस प्रकार निकाला जाएगा और क्या दोनों पक्षों के बीच समन्वय स्थापित हो पाएगा या नहीं.