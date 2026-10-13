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इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी- निजी घर में विवाद पर एससी-एसटी एक्ट का अपराध नहीं, याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जालौन के एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में शिकायत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जातिसूचक गाली का कोई ठोस शब्द नहीं बताया गया और लूट का आरोप सुनी-सुनाई बात पर आधारित है.

यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने गायत्री देवी की अपील पर दिया है. गायत्री देवी ने जालौन के स्पेशल जज उरई के समक्ष शिकायत में आरोप लगाया था कि 28 अक्टूबर 2024 को प्रमोद, राजू व इंदल सिंह ने मन्नू सिंह को हॉकी-डंडे से पीटा. जातिसूचक गाली दी और दो लाख 50 हजार रुपये लूट लिए.