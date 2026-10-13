इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी- निजी घर में विवाद पर एससी-एसटी एक्ट का अपराध नहीं, याचिका खारिज की
कोर्ट ने कहा, जातिसूचक गाली का कोई ठोस शब्द नहीं बताया गया और लूट का आरोप सुनी-सुनाई बात पर आधारित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 9:37 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जालौन के एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में शिकायत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जातिसूचक गाली का कोई ठोस शब्द नहीं बताया गया और लूट का आरोप सुनी-सुनाई बात पर आधारित है.
यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने गायत्री देवी की अपील पर दिया है. गायत्री देवी ने जालौन के स्पेशल जज उरई के समक्ष शिकायत में आरोप लगाया था कि 28 अक्टूबर 2024 को प्रमोद, राजू व इंदल सिंह ने मन्नू सिंह को हॉकी-डंडे से पीटा. जातिसूचक गाली दी और दो लाख 50 हजार रुपये लूट लिए.
पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो शिकायत की गई. ट्रायल कोर्ट ने 19 सितंबर 2025 को शिकायत खारिज कर दी. इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में यह अपील हुई. कोर्ट ने पाया कि जमीन के बंटवारे को लेकर पहले से ही दीवानी मुकदमा लंबित है.
घायल मन्नू सिंह की गवाही हुई, लेकिन मेडिकल में केवल एक पर्ची है, जिस पर तारीख सात नवंबर 2026 लिखी है, जबकि घटना 28 अक्टूबर 2024 की बताई गई है, इसलिए मेडिकल साक्ष्य आरोपों से मेल नहीं खाता.
ढाई लाख रुपये लाख लूट का आरोप भी सुनी-सुनाई बात पर आधारित है. एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के लिए जरूरी है कि जाति के आधार पर अपमानित करने की नीयत से गाली दी गई हो और कोई ठोस जातिसूचक शब्द बताया गया हो, जो इस केस में नहीं है.
घटना निजी घर में जमीन विवाद को लेकर हुई, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही तरीके से शिकायत खारिज की है. आदेश में कोई अवैधता नहीं है इसलिए अपील खारिज की जाती है.
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