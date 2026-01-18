ETV Bharat / state

मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट मार्ग को लेकर घमासान, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया निरीक्षण, 10 दिन का दिया अल्टीमेटम

मसूरी: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. आम रास्ते पर प्रवेश और कथित शुल्क वसूली को लेकर स्थानीय लोगों और जॉर्ज एवरेस्ट प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. इसी क्रम में शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, पालिका अधिकारियों और जॉर्ज एवरेस्ट संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंची. इस दौरान जॉर्ज एवरेस्ट के गेट पर तैनात निजी सुरक्षा गार्डों ने पालिका अध्यक्ष, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की. जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.

पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के हस्तक्षेप के बाद स्थिति कुछ हद तक शांत हुई और पालिका कर्मचारियों के साथ कुछ मीडिया कर्मियों को गेट के अंदर जाने की अनुमति दी गई. इसके बाद पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ जॉर्ज एवरेस्ट से जुड़े मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जॉर्ज एवरेस्ट से लगा यह मार्ग पूर्व से ही आम रास्ता रहा है, जिस पर आमजन और पर्यटकों के आवागमन का अधिकार है. पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने स्पष्ट कहा कि यह रास्ता सार्वजनिक है और इसे निजी बताकर किसी को रोकना या शुल्क लेना अवैध है.

पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले में कंपनी प्रबंधन, पर्यटन विभाग और संबंधित उच्च अधिकारियों से सभी दस्तावेजों के आधार पर वार्ता की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 10 दिन का समय दिया जा रहा है, यदि इसके बाद भी जॉर्ज एवरेस्ट आने-जाने के लिए आम रास्ता नहीं खोला गया या शुल्क वसूली जारी रही, तो नगर पालिका अपने स्तर से सख्त कार्रवाई करेगी. कहा कि नियमों की अनदेखी होने पर जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाले रास्ते को प्रशासनिक स्तर पर पूर्ण रूप से बंद भी किया जा सकता है. पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मसूरी शहर में न तो स्थानीय लोगों का शोषण होने दिया जाएगा और न ही पर्यटकों से जबरन उगाही बर्दाश्त की जाएगी.

मीरा सकलानी ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का भी गहन अध्ययन किया जा रहा है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कौन सा रास्ता आम है और कौन सा निजी संपत्ति के अंतर्गत आता है. उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि भूमि हस्तांतरण के दौरान कंपनी को किसी भी प्रकार का आम रास्ता नहीं दिया गया था, ऐसे में नगर पालिका ही सार्वजनिक रास्तों की स्वामी है.