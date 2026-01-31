ETV Bharat / state

BJP विधायक और मंत्री में ठनी: ब्रजभूषण राजपूत के समर्थन में उतरे पिता, सोशल मीडिया पर ये लिखा....

कल भाजपा विधायक ने रोका था मंत्री का काफिला, समस्याओं को लेकर जताया था विरोध.

विधायक बृजभूषण और स्वतंत्र देव
विधायक बृजभूषण और स्वतंत्र देव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 1:27 PM IST

महोबा: जिले में शुक्रवार को युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला बीच रास्ते में भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोक दिया था. रामश्री महाविद्यालय के पास बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने क्षेत्र के सड़कों की समस्याओं को लेकर विरोध जताया था. इतना ही नहीं दोनों पक्षों में जमकर नोकझोक भी हुई थी. वहीं, मंत्री और विधायक के बीच हुए टकराव के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत के समर्थन में उनके पिता और पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बेटे का समर्थन किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि विधायक जनता का नौकर है, किसी मंत्री का नहीं, मंत्री भी जनता का ही नौकर है, कोई अपने आप को राजा न समझे. इस पोस्ट के बाद मामला और गरमा गया है.

वहीं, पूरे घटनाक्रम के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. विज्ञप्ति में बताया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन की कुल 05 परियोजनाओं के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के दौरान लगभग 1131 किलोमीटर सड़कों को क्षति पहुंची थी. इसके सापेक्ष अब-तक 1118 किलोमीटर सड़कों का रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जबकि शेष सड़कों का कार्य प्रगति पर है.

जिलाधिकारी गजल भारद्वाज (ETV Bharat)


प्रशासन के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र चरखारी में लगभग 717 किलोमीटर सीसी सड़कों को नुकसान हुआ था, जिसके सापेक्ष 706 किलोमीटर सीसी सड़कों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है. इन सड़कों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (टीपीआई) संस्था सेन्सिस द्वारा सत्यापन भी कराया गया है. शेष सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है.


प्रेस विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्राम प्रधानों, सचिवों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों द्वारा सड़क पुनर्निर्माण को लेकर जहां-जहां शिकायतें प्राप्त हुई हैं. वहां तत्परता से समाधान कराया गया है. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित ग्राम प्रधानों ने बताया कि उनके गांवों में सड़क पुनर्निर्माण का कार्य कराया गया है. हालांकि, कुछ सड़कों का कार्य अभी शेष है. इस पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को अवशेष सड़कों के शीघ्र पुनर्निर्माण के निर्देश दे दिए गए हैं.

बता दें कि गंगा चरण राजपूत 1989 में जनता दल, 1996 और 1998 में भाजपा से सांसद रह चुके हैं. गंगा चरण राजपूत 2004 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने पर जिद के साथ अपने सिर पर रिवॉल्वर तान ली थी. साथ ही धमकी दी थी कि अगर उनकी बात न सुनी गई, तो वह खुद की जान ले लेंगे. इस घटना के बाद वह चर्चा में थे.

संपादक की पसंद

