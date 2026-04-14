बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर विवाद, दो पक्षों में मारपीट, गोली चली!
बिना बुद्ध वंदना के माल्यार्पण करने से पनपा विवाद, दोनों पक्षों से कई लोग घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 2:26 PM IST
लखनऊ : बंथरा थाना अंतर्गत शिवपुरा गांव में आंबेडकर जयंती पर माल्यार्पण के दौरान विवाद हो गया. नगर पंचायत प्रतिनिधि अपने साथियों संग प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए थे. इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगो ने विरोध किया. विवाद में हुई मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सरोजिनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है. मारपीट के दौरान गोली चलने की भी सूचना है. पुलिस जांच कर रही है.
बंथरा के शिवपुरा स्थित आंबेडकर नगर में हर बार की तरह इस बार भी प्रतिमा स्थल के पास कार्यक्रम होना था. मंगलवार को आंबेडकर नगर के करन गौतम, विशाल गौतम और अमरेंद्र चौधरी कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे थे. आरोप है कि तभी करीब 10 बजे दूसरे पक्ष के लोग चार लग्जरी गाड़ियों से वहां पहुंचे. आंबेडकर स्थल का गेट बंद मिला तो लात मार कर खोल दिया. अमरेंद्र चौधरी, विशाल गौतम और करन गौतम ने इन्हें माल्यार्पण करने से यह कहते हुए रोका कि पहले बुद्ध वंदना हो जाए. आरोप है कि उनकी इस बात पर दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए. उन्होंने जबरन आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया.
कार्यक्रम के मुख्य आयोजक व आंबेडकर नगर के ही रहने वाले अभिषेक प्रियदर्शी वहां पहुंचे और बिना बुद्ध वंदना के माल्यार्पण देख नाराज हो गए. इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. बात इतनी बढी कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर और सरिया का इस्तेमाल किया गया. आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की. घटना की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची. किसी तरह मामले को शांत कराया. पुलिस को घटनास्थल से .32 बोर के दो कारतूस मिले हैं, जिसे उसने कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के चोटिल हुए तीनों युवकों को सरोजनीनगर सीएचसी पहुंचाया, जहां उनका मेडिकल कराया जा रहा है.
इस घटना में जमकर ईंट-पत्थर चलने से नगर पंचायत प्रतिनिधि की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. एडीसीपी (दक्षिणी) रल्लापल्ली वसंत कुमार और एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा बंथरा थाने पर पहुंचे और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है.
एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष द्वारा गोली चलाई जाने की सूचना है. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोग घायल हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: मेरठ कॉलेज की लाइब्रेरी में सुरक्षित 'मिनी संविधान': राम, बुद्ध और गांधी के साथ झलकती है 5,000 साल की संस्कृति !