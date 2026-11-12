कोरबा में अतिक्रमण हटाने गई निगम टीम और स्ट्रीट वेंडर्स के बीच तीखी नोकझोंक, जमकर हुआ हंगामा
नगर निगम के कर्चमारी ने वेंडर पर चाकू से हमला करने का गंभीर आरोप भी लगाया है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 9:37 PM IST
कोरबा: शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए गुरुवार को अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान शहर के बुधवारी बाजार में नगर पालिक निगम का अतिक्रमण निवारण दस्ता एक्शन मोड में नजर आया. यहां पर कार्रवाई के दौरान निगम कर्मचारियों और स्ट्रीट वेंडर्स (ठेला-खोमचा और फुटपाथ व्यवसायियों) के बीच जमकर विवाद हो गया. सामान जब्ती और इसे हटाने की कार्रवाई से भड़के विक्रेताओं ने निगम की टीम का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी.
अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हंगामा
निगम के कर्मचारी और स्ट्रीट वेंडर के बीच मौके पर जमकर कहासुनी और हुज्जतबाजी हुई. चाकूबाजी के भी आरोप लगे, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया. निगमकर्मी ने एक स्ट्रीट वेंडर महिला पर धारदार हथियार से हाथ पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि स्ट्रीट वेंडर ने कहा कि निगम का एक कर्मचारी अपने रिश्तेदार की दुकान लगे रहने देना चाहता है और उसकी दुकान को ही टारगेट करता है.
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसर, गुरुवार को निगम की टीम दल-बल के साथ बुधवारी के मुख्य बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे और फुटपाथ पर लगे ठेलों और अस्थायी दुकानों को हटाने पहुंची थी. टीम ने जैसे ही सड़क घेरकर रखे गए सामान और ठेलों को हटाने की कार्रवाई शुरू की, वैसे ही आसपास के सभी स्ट्रीट वेंडर्स एकत्र हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि निगम कर्मियों और व्यवसायियों के बीच तीखी बहस और झूमाझटकी की नौबत आ गई. इस हंगामे के कारण मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा.
वेंडर्स का आरोप- बिना पूर्व सूचना के छीना जा रहा रोजगार
हंगामा कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स का आरोप था कि निगम प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस या चेतावनी के अचानक कार्रवाई की गई. विक्रेताओं का कहना था कि वे रोज कमाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं, ऐसे में अचानक सामान जब्त कर लेने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.
दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप
दोनों पक्षों के बीच हुई झूमाझटकी के दौरान निगम कर्मी मुकेश सारथी की उंगलियों में चोट आई है. मुकेश का आरोप है कि वह जब एक झाड़ू की दुकान को वह हटा रहा था. तब झूमाझटकी की गई और एक महिला ने उसे पर चाकू से भी हमला किया. जबकि बबली सारथी नामक स्ट्रीट वेंडर ने कहा कि हाथ में चोट टेंट हटाने के दौरान उसमें लगे कील से आई है. चाकू मारने की बात सही नहीं है. वेंडर ने आरोप लगाया कि निगम के कर्मचारी जब भी आते हैं, तब मेरे ही दुकान को टारगेट करके इसे हटाने के लिए कहते हैं. बगल में एक और दुकान है, लेकिन वह निगमकर्मी का रिश्तेदार है. इसलिए वह उसे बार-बार शह देते है. पक्षपात पूर्ण कार्रवाई की जाती है.
दोनों पक्षों ने की पुलिस में शिकायत
निगम कर्मी मुकेश सारथी और स्ट्रीट वेंडर बबली सारथी दोनों ही इस घटना के बाद सीएसईबी पुलिस चौकी पहुंचे. जहां दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया है. पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है.
स्ट्रीट वेंडर्स अवैध दुकान लगाने वाले कब्जाधारियों पर करवाई
निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने कहा, ''बुधवारी बाजार में हमारे पास पर्याप्त जगह उपलब्ध है. साथ ही आनंद बाजार और पौनी पसारी भी हमने बनाया है. ऐसे विक्रेता हैं, जिनको भोजन सामग्री वगैरह बेचना है, वह बार-बार सड़क किनारे व्यवस्थित रूप से आधे सड़क को जाम करके दुकान लगाते हैं. लगातार हिदायत भी दी जा रही थी, आज इस संबंध में रुटीन के तहत अतिक्रमण टीम वहां गई थी. कार्रवाई करने आग्रह किया गया कि वह सड़क से हटकर मार्केट में दुकान लगाएं, अभी पता चला कि हमारे अतिक्रमण टीम पर एक महिला ने और एक पुरुष ने चाकू से हमला भी कर दिया है. अतिक्रमण दल को थाने जाकर एफआईआर लिखवाने के लिए निर्देशित किया गया है.''
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