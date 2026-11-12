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कोरबा में अतिक्रमण हटाने गई निगम टीम और स्ट्रीट वेंडर्स के बीच तीखी नोकझोंक, जमकर हुआ हंगामा

कोरबा में अतिक्रमण हटाने गई निगम टीम से बहस ( ETV Bharat )

कोरबा: शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए गुरुवार को अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान शहर के बुधवारी बाजार में नगर पालिक निगम का अतिक्रमण निवारण दस्ता एक्शन मोड में नजर आया. यहां पर कार्रवाई के दौरान निगम कर्मचारियों और स्ट्रीट वेंडर्स (ठेला-खोमचा और फुटपाथ व्यवसायियों) के बीच जमकर विवाद हो गया. सामान जब्ती और इसे हटाने की कार्रवाई से भड़के विक्रेताओं ने निगम की टीम का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी.

अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हंगामा निगम के कर्मचारी और स्ट्रीट वेंडर के बीच मौके पर जमकर कहासुनी और हुज्जतबाजी हुई. चाकूबाजी के भी आरोप लगे, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया. निगमकर्मी ने एक स्ट्रीट वेंडर महिला पर धारदार हथियार से हाथ पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि स्ट्रीट वेंडर ने कहा कि निगम का एक कर्मचारी अपने रिश्तेदार की दुकान लगे रहने देना चाहता है और उसकी दुकान को ही टारगेट करता है.