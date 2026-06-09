दिल्ली के शाहदरा में फैक्ट्री कर्मचारी की हत्या, आरोपी सहकर्मी गिरफ्तार
शाहदरा जिले के गांधी नगर थाना पुलिस ने हत्या मामले का महज 8 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
Published : June 9, 2026 at 12:17 PM IST
नई दिल्ली: शाहदरा जिले की गांधी नगर थाना पुलिस ने एक हत्या के मामले का महज आठ घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कैंची और वारदात के समय पहने कपड़े भी बरामद किए हैं .
डीसीपी आरपी मीणा के अनुसार 5 जून को डॉ. हेडगेवार अस्पताल से सूचना मिली थी कि कृष्ण कुमार नामक एक व्यक्ति चाकू जैसे नुकीले हथियार से घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है. पुलिस अस्पताल पहुंची, लेकिन घायल व्यक्ति हमले की परिस्थितियों या हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका. बाद में वह अस्पताल से बिना बताए चला गया और कानूनी कार्रवाई से भी इनकार कर दिया. अगले दिन 6 जून को जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली कि कृष्ण कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई है. इसके बाद गांधी नगर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक गांधी नगर के रघुवरपुरा-द्वितीय स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था.
फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ में सामने आया कि 4 जून की रात फैक्ट्री के अंदर कुछ कर्मचारी शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झगड़े के दौरान अरवाज नामक युवक ने पहले टाइगर नाम के कर्मचारी पर हमला किया और फिर कृष्ण कुमार को कैंची से कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बाद में इन्हीं चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 7 जून को गांधी नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया.
इसके बाद पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के महज 8 घंटे के भीतर आरोपी अरवाज (27) को उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कैंची और कपड़े बरामद किए गए. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी किशोरावस्था में हत्या के प्रयास के एक मामले में शामिल रह चुका है. शाहदरा जिला पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं.
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