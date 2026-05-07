हांसी में सरकारी पास बेअसर! निजी बस ऑपरेटर्स और रोडवेज आमने-सामने, प्राइवेट बसों ने छात्रों और बुजुर्गों को फ्री सफर से रोका
हांसी में निजी बस संचालकों ने सरकारी पास मानने से इनकार कर दिया. इससे छात्रों, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है.
Published : May 7, 2026 at 3:14 PM IST
हांसी: हांसी में निजी बस ऑपरेटर्स और रोडवेज विभाग के बीच सरकारी पास व्यवस्था को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. निजी बस संचालकों ने छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और अन्य पास धारकों को मुफ्त या रियायती यात्रा देने से साफ इनकार कर दिया है. इसका सीधा असर हर दिन सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है, जिन्हें अब निजी बसों में किराया देकर यात्रा करना पड़ रहा है.
यात्रियों की बढ़ी परेशानी: दरअसल, सरकार की ओर से जारी पास सुविधा लागू होने के बावजूद निजी बसों में इन पासों को मान्यता नहीं दी जा रही. छात्रों और बुजुर्गों का कहना है कि, "बस में चढ़ते ही उन्हें यह कह दिया जाता है कि "यहां सरकारी पास नहीं चलेगा." ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है."
रोडवेज अधिकारियों पर उठे सवाल: मामले को लेकर जब मीडिया ने रोडवेज अधिकारियों से सवाल पूछे तो अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आए. स्थानीय स्तर पर बस यातायात प्रबंधक ने भी मामले पर खुलकर कुछ नहीं कहा. लोगों का आरोप है कि विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है और जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही.
छात्रों ने बताई अपनी परेशानी: हिसार पॉलिटिक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र नसीब कुमार ने कहा कि, "प्राइवेट बस वाले हमें बस में बैठाने तक से मना कर देते हैं. हमने अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. सरकार पास सुविधा देने की बात तो करती है, लेकिन निजी बसों में उसे लागू नहीं करवा पा रही."
यात्रियों ने जताई नाराजगी: वहीं, यात्री धर्मवीर और सुभाष ने कहा, “सरकार ने पास सुविधा लागू की है, लेकिन निजी बस संचालक उसे मानने से इनकार कर रहे हैं. रोजाना यात्रा करने वालों को भारी परेशानी हो रही है. विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है."
निजी बस यूनियन का पक्ष: इस पूरे मामले में निजी बस एसोसिएशन के जिला प्रधान दिनेश सिंह बडाला ने कहा कि, "हरियाणा रोडवेज अपनी बसों में फ्री और रियायती यात्रा करवाने के बदले सरकार से भुगतान लेती है, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती. बिना किसी मुआवजे के मुफ्त यात्रा करवाना आर्थिक रूप से संभव नहीं है. यह मामला अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी. जब तक कोर्ट का स्पष्ट फैसला नहीं आता और सरकार आर्थिक भरपाई की व्यवस्था नहीं करती, तब तक निजी बसों में सरकारी पास मान्य नहीं होंगे."
NCMC कार्ड लागू करने की मांग: निजी बस संचालकों ने सरकार से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लागू करने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि यात्री किसी भी बस में सफर करे तो किराया सीधे कार्ड से कट जाए और संबंधित बस ऑपरेटर को भुगतान मिल जाए. इससे विवाद भी खत्म होगा और यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी.
नए जिले में अधूरी परिवहन व्यवस्था: हांसी जिला बनने के बाद अभी तक परिवहन विभाग के कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं. जनरल मैनेजर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है. वर्तमान में बस यातायात प्रबंधक ही सबसे बड़े अधिकारी के रूप में काम देख रहे हैं. ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्था पूरी तरह मजबूत नहीं हो सकी है.
जिला परिवहन अधिकारी ने दिया आश्वासन: वहीं, इस पूरे मामले में जिला परिवहन अधिकारी संजय बिश्नोई ने कहा कि, "हम कार्रवाई कर रहे हैं." हालांकि यात्रियों का आरोप है कि विभाग की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है और जमीनी स्तर पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा. लोगों का कहना है कि अधिकारी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं.
सुनवाई पर टिकी निगीहें: ऐसे में सरकारी आदेशों और निजी बस संचालकों के विरोध के बीच सबसे ज्यादा परेशानी आम यात्रियों को झेलनी पड़ रही है. छात्र, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लगातार समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल समस्या का कोई स्थायी हल नजर नहीं आ रहा. अब सबकी निगाहें 16 जुलाई को होने वाली अदालत की सुनवाई और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं.
ये भी पढ़ें: हांसी में प्राइवेट बस संचालकों ने परिवहन विभाग के आदेश को मानने से किया इनकार, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग या अन्य रियायती पास पर फ्री यात्रा की सुविधा से इनकार