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रुद्रपुर में बिरयानी ऑर्डर को लेकर बवाल, नाम बदलकर रजिस्ट्रेशन का आरोप, दुकानदार हिरासत में

रुद्रपुर: ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर को लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब युवाओं ने एक रेस्टोरेंट पर गलत नाम से रजिस्ट्रेशन कर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया. मामले ने तूल पकड़ लिया और मौके पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

शहर में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया. जानकारी के अनुसार, युवक ने एप के माध्यम से चिकन बिरयानी का ऑर्डर किया गया था. हालांकि, जब ऑर्डर करने वाले युवक को इस बात का संदेह हुआ कि जिस स्थान से बिरयानी मंगाई जा रही है, वहां त्रिशूल चौक क्षेत्र में इस नाम से कोई दुकान मौजूद नहीं है, तो उसने इस मामले की जानकारी अपने अन्य साथियों को दी.

शक के आधार पर कुछ युवक मौके पर पहुंच गए और उन्होंने डिलीवरी राइडर का इंतजार करना शुरू कर दिया. जैसे ही डिलीवरी राइडर वहां पहुंचा और उसने रेस्टोरेंट संचालित (समुदाय विशेष) करने वाले युवक से बिरयानी ली, तभी मौके पर मौजूद युवाओं ने उसे रोक लिया और विरोध शुरू कर दिया. युवाओं का आरोप था कि रेस्टोरेंट संचालक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन हिंदू नाम से किया हुआ है, जिससे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है. इस मुद्दे को लेकर युवाओं ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया और रेस्टोरेंट के खिलाफ नाराजगी जताई.