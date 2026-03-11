ETV Bharat / state

शादी के दौरान जयमाला स्टेज पर हुआ विवाद, दूल्हे के दोस्त को मारी गोली

पलामू में शादी के रस्म के दौरान दूल्हे के दोस्त को गोली मार दी गई. मामले में पुलिस जांच कर रही है.

SHOOTOUT IN WEDDING STAGE
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
पलामू: जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के नौडीहा गांव में शादी समारोह के दौरान जयमाला के स्टेज पर चढ़ने को लेकर हुए विवाद में दूल्हे के दोस्त को गोली मार दी गई. घायल युवक कमल चौधरी को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचीऔर मामले में छानबीन कर रही है. गोली मारने का आरोपी पारा शिक्षक है और दुल्हन पक्ष से है.

दरअसल, गढ़वा जिले के कोटाम गांव से बारात आई थी. जयमाला कार्यक्रम के दौरान शादी के रस्म चल रही थी, दूल्हे के दोस्त और अन्य लोग स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे विवाद शुरू हो गया और मारपीट हुई. कुछ देर बाद कमल चौधरी कार में बैठे थे. इसी बीच आरोपी वहां पहुंचा, उन्हें कार से उतारा और पैर में गोली मार दी. जिसके बाद कमल चौधरी को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. शादी का कार्यक्रम नौडीहा में हो रहा था और बारात गढ़वा के कोटाम गांव से बारात आई हुई थी.

लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि जयमाला के स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था, इसी विवाद में गोली चली है. गोली चलाने का आरोपी पारा शिक्षक है. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. मामले में एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है. जख्मी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

