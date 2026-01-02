ETV Bharat / state

पाकुड़ में दो गुटों के बीच विवाद, जमकर हुई मारपीट और बमबाजी

पाकुड़: जिले के सदर प्रखंड के झीकरहट्टी गांव में आपसी विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई. जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर देसी बम से हमला किया गया. इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है. इधर मामले की जानकारी मिलते ही दोनों गुट पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गए.

पिकनिक मनाने के दौरान हुआ दो पक्षों में विवाद

जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी की देर शाम पिकनिक मना रहे दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों गुट के बीच मारपीट शुरू हो गई. इस बीच दोनों पक्षों में बमबाजी होने लगी. बमबाजी से पिकनिक स्पॉट समेत आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई. घटना को लेकर गांव में देर रात पंचायत कराई गई लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं निकला.

जानकारी देते एसडीपीओ दयानंद आजाद (Etv bharat)

पुलिस के आने से पहले फरार हुए दोनों गुटों के लोग