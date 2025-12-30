ETV Bharat / state

दिल्ली के शाहदरा में पालतू कुत्ते के काटने पर विवाद, दो पक्ष आपस में भिड़े, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है.

दिल्ली के शाहदरा में कुत्ते के काटने से विवाद
दिल्ली के शाहदरा में कुत्ते के काटने से विवाद
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 30, 2025 at 12:48 PM IST

नई दिल्ली: शाहदरा जिले के थाना गीता कॉलोनी क्षेत्र स्थित रानी गार्डन इलाके में पालतू कुत्ते के काटने की घटना को लेकर दो पड़ोसी पक्षों के बीच विवाद हो गया. यह घटना 29 और 30 दिसंबर की मध्यरात्रि की बताई जा रही है. मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़कर झगड़े की स्थिति तक पहुंच गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया.

मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 11 बजकर 03 मिनट पर पीसीआर को डॉग बाइट की सूचना मिली थी. कॉल करने वाले की पहचान रिजवान उर्फ राजू के रूप में हुई, जो रानी गार्डन इलाके के निवासी हैं. रिजवान ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोसी नीलम सिंघल के पालतू कुत्ते ने उनके नौकर सार्थक नेगी को काट लिया. इसी घटना को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया.

पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर कार्रवाई का आश्वासन दिया (Etv Bharat)

बताया जा रहा है कि कुत्ते के काटने के बाद जब इस बात को लेकर आपत्ति जताई गई तो दोनों परिवारों के बीच कहासुनी होने लगी. इस दौरान नीलम सिंघल, उनकी 17 वर्षीय बेटी, रिजवान और उनकी मां आमने-सामने आ गए. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर नीलम सिंघल ने अपने कुछ परिचितों को भी मौके पर बुला लिया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया. देखते ही देखते बात झगड़े तक पहुंच गई और आसपास के लोग भी जमा हो गए.

स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को दोबारा सूचना दी. इसके बाद थाना गीता कॉलोनी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच की और दोनों पक्षों से पूछताछ की.

इस संबंध में डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने बताया कि शुरुआती जांच में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट और चोट पहुंचाने के आरोप लगाए हैं. हालांकि मौके पर जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति के शरीर पर गंभीर या स्पष्ट चोट के निशान नहीं पाए गए. एहतियात के तौर पर सभी संबंधित लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है. मामले की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

डीसीपी प्रशांत गौतम के मुताबिक 29 और 30 दिसंबर की दरमियानी रात 11 बजकर 3 मिनट पर गीता कॉलोनी थाना में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी. कॉल करने वाले रिजवान उर्फ राजू निवासी रानी गार्डन उम्र करीब 40 वर्ष ने बताया कि पड़ोस में रहने वाली नीलम सिंघल के पालतू कुत्ते ने उसके नौकर सार्थक नेगी को काट लिया था इसके बाद रिजवान ने नीलम सिंघल से कुत्ते को नियंत्रण में रखने को कहा जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. नीलम सिंघल, जिनके पास एक पालतू कुत्ता है, ने बाहर से अपने कई जानने वालों को बुलाया था. हालात नॉर्मल हैं. कानूनी कार्रवाई की जा रही है

नीलम सिंघल रानी गार्डन निवासी उम्र 36 वर्ष, ने पुलिस को बताया कि झगड़े में उन्हें-उनकी बेटी और उनके जानकार कार्तिक निवासी रूप नगर उम्र 21 वर्ष, ऋषि शर्मा निवासी एकता एन्क्लेव फरीदाबाद उम्र 24 वर्ष और आदित्य निवासी गुलाबी बाग उम्र 22 वर्ष को चोटें आई हैं.

वहीं दूसरे पक्ष से रिजवान उर्फ राजू, सार्थक नेगी उर्फ मैगी और शाहिद ने भी आरोप लगाया कि उन्हें पहले पक्ष की ओर से चोट पहुंचाई गई है.

डीसीपी के मुताबिक मौके पर जांच के दौरान किसी भी पक्ष के शरीर पर स्पष्ट रूप से गंभीर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं इसके बावजूद दोनों पक्षों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा रही है मामले की जांच जारी है.

PET DOG BITE SHAHDRA NEWS
शाहदरा में कुत्ते के काटने पर विवाद
FIGHT OVER DOG BITE IN SHAHDRA
DELHI SHAHDRA DOG NEWS
PET DOG BITE CASE IN SHAHDRA

संपादक की पसंद

