कार्तिक उद्यापन की शोभा यात्रा के दौरान बवाल, भिड़ गए दो पक्ष, निषेधाज्ञा लागू

गिरिडीह के एक गांव में दो पक्ष के बीच विवाद हो गया. विवाद के बाद प्रशासन मुस्तैद है.

dispute between two groups during a procession in a village in Giridih
लोगों को समझाती पुलिस (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 5:57 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 6:22 PM IST

गिरिडीहः कार्तिक उद्यापन को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हो गया. यात्रा को रोका गया. यात्रा के दूसरे दिन फिर मारपीट और पथराव की घटना घटी. यह घटना ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुन्दा गांव की है. घटना के बाद से प्रशासन मुस्तैद है.

डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉ बिमल कुमार के साथ एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के साथ कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करते हुए गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. वहीं घटना में घायल दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

गिरिडीह में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा (ईटीवी भारत)
क्या है मामला

दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन बदगुन्दा गांव में कार्तिक उद्यापन का कार्यक्रम था. ऐसे में मंगलवार को गाजे - बाजे के साथ यात्रा निकाली गई थी. यात्रा शाम में निकाली गई थी. जिसे दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक डाला. काफी देर तक कहासुनी हुई.

गुरुवार को कार्तिक उद्यापन को लेकर मंडप की सफाई और बांस से घेरा देने का काम चल रहा था. यहीं पर फिर से विवाद हो गया. इसके बाद मारपीट और पथराव की घटना घट गईं. दोनों पक्ष के कई लोग चोटिल हुए तो आधा दर्जन लोग को ज्यादा चोट आयी.

क्षेत्र में अफरा - तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. घटना की सूचना मिलते ही गांडेय से सीओ, बीडीओ सहित ताराटांड़, गांडेय और अहिल्यापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. मामला दो समुदाय से जुड़ा था, ऐसे में डीसी - एसपी भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए.

शुरुआती जांच में पता चला है कि दो व्यक्तियों के आपसी विवाद के बाद यह घटना हुई. जो भी लोग विधि-व्यवस्था भंग करने में शामिल पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में पुलिस बल की तैनाती की गईं है. स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है.:- डॉ. बिमल कुमार, एसपी

व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण इस तरह का विवाद हुआ है. बुधवार को विवाद हुआ तो सीओ - बीडीओ - थाना प्रभारी पहुंचे थे. चूंकि किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ था और फिर से चिंगारी लगाने का काम किया गया. ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई तय है. वैसे स्थिति नियंत्रित है और एहतियात के तौर पर निषेधाज्ञा लागू की गई है.:- राम निवास यादव, डीसी

