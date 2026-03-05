ETV Bharat / state

फल की बिक्री को लेकर दो समुदायों में विवाद, तनावपूर्ण स्थिति को पुलिस ने किया शांत, मुकदमा दर्ज

देहरादून में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Dispute over fruit sales
फल की बिक्री को लेकर हुआ विवाद (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 5, 2026 at 7:54 AM IST

2 Min Read
देहरादून: नगर कोतवाली के गांधी ग्राम क्षेत्र में बुधवार शाम फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज और झगड़ा शुरू हो गया, जिससे मौके पर दोनों समुदायों के लोग भी इकट्ठा हो गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. सूचना मिलते ही ही नगर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों पक्षों को शांत कराकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. साथ ही घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया है कि घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया.

जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को गांधी ग्राम क्षेत्र में फल की ठेली से कुछ युवकों ने फल खरीदा था,उनमें से कुछ थोड़े खराब निकल गए थे. जब वापस करने वह आया तो वापस करने के साथ-साथ फल विक्रेता बुजुर्ग महिला के साथ गाली गलौज करने लगा, उसके बाद कुछ अन्य युवकों ने फल विक्रेता बुजुर्ग महिला से हाथापाई भी कर दी. इसके बाद स्थानीय सभी लोग मौके पर एकत्रित हो गए और स्थिति बिगड़ने लगी. देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए व मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई. सूचना मिलने पर लक्ष्मण चौक चौकी और कोतवाली नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर स्थिति को नियंत्रण में लिया.

पुलिस ने तनावपूर्ण स्थिति को किया शांत (Video-ETV Bharat)

सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया है कि बुधवार की शाम चौकी लक्ष्मण चौक को सूचना प्राप्त हुई कि गांधी ग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों के बीच गाली गलौज व झगड़ा हो गया है. मिली सूचना पर कोतवाली नगर से पुलिस बक मौके पर पहुंची. मौके पर दोनों पक्षों के अलग-अलग समुदाय के होने के कारण दोनों समुदाय के काफी लोग इकट्ठा हो गये थे. पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को शांत किया गया. साथ ही घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

