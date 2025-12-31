ETV Bharat / state

अमरोहा में धार्मिक स्थल निर्माण पर दो समुदायों में विवाद, गांव में तनाव होने पर पुलिस ने काम रुकवाया

अमरोहा : जिले के मंडी धनौरा क्षेत्र के केसरा गांव में बिना अनुमति के धार्मिक स्थल के निर्माण का मामला सामने आया है. निर्माण को लेकर दो समुदाय आमने-सामने आ गये. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए बुधवार को ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस व प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया है. एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

यह मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के केसरा गांव का है. क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव केसरा में लोगों की ओर से सूचना दी गई कि एक धार्मिक स्थल को बिना किसी अनुमति के बनाया जा रहा है. सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को देखा. उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिलहाल कार्य को रोक दिया गया है, मौके पर स्थिति सामान्य है.



पुलिस के मुताबिक, गांव में भूमि को लेकर पहले से विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है. इसी बीच एक समुदाय के कुछ लोगों की ओर से उक्त भूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया. निर्माण की जानकारी मिलने पर दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करते हुए पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया.

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और बिना किसी वैधानिक अनुमति के निर्माण किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्माण कार्य रुकवाया गया है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.



