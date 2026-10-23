Bihar MLC Election: क्यों मौके से भागे जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह, जानें पूरा मामला
एमएलसी चुनाव के दौरान जन सुराज प्रत्याशी डॉ अनुज सिंह और नीरज कुमार समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक और गाली गलौज हुई. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 23, 2026 at 7:27 PM IST
नालंदा: बिहार में MLC चुनाव को लेकर जारी मतदान की प्रक्रिया अब ख़त्म हो चुकी है. जब बचे हुए मतदाता अपना मत डालने के लिए लाइन में खड़े थे, इसी बीच जन सुराज पार्टी से पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह बिहार शरीफ के प्रखंड कार्यालय में स्थित बूथ पर पहुंचे. जिसके बाद नीरज कुमार और अनुज कुमार सिंह के समर्थकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई.
जन सुराज प्रत्याशी को पड़ा भागना
इस दौरान दोनों ओर से नारेबाजी के साथ-साथ गाली गलौज तक की गई. हालात को देखते हुए जन सुराज प्रत्याशी को वहां से भागना पड़ा. वहीं, इस संबंध में जन सुराज प्रत्याशी डॉ अनुज कुमार सिंह ने 27 अक्टूबर को जीत का दावा किया और कहा कि चिल्लाने वाले उसके बाद नज़र तक नहीं आएंगे.
"जन सुराज न डरा है, न डरेगा फाइट करेगा. बांकीपुर की तरह ये लोग दिखने नहीं जा रहे हैं. पूरे जनता में बदलाव की लहर थी. नीरज फिर 27 को अस्पताल न चला जाए."- डॉ. अनुज कुमार सिंह, MLC जन सुराज प्रत्याशी, पटना निर्वाचन क्षेत्र
पटना निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय
बिहार के 8 सीटों पर हुए MLC चुनाव में मतदाताओं के प्रत्याशी के भाग्य का फ़ैसला बैलेट बॉक्स में भर दिया गया है, जिसके जीत हार का फ़ैसला 27 अक्टूबर को पटना में होगा. लेकिन इन 8 सीटों के चुनाव में सबसे अहम पटना निर्वाचन क्षेत्र रहा, जहां के NDA से JDU के MLC प्रत्याशी नीरज कुमार, राजद के दिलीप कुमार और जन सुराज के डॉ. अनुज कुमार सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है.
अनंत सिंह का विरोध
इस चुनाव के दौरान बिहार के मोकामा से JDU विधायक अनंत सिंह ने अपने पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार का विरोध कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दिया और जन सुराज के प्रत्याशी डॉ अनुज सिंह के समर्थन में घूम घूमकर मतदाताओं से वोट मांगते नजर आए. जेडीयू के अंदरखाने मची सियासी भूचाल ने इस सीट को काफ़ी हॉट बना दिया है.
पटना शिक्षक/स्नातक निर्वाचन के लिए 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक बैलेट पेपर से मतदान हुआ. 27 अक्टूबर को पटना में काउंटिंग होगी. अब सबकी नजरें मतगणना के दिन पर टिकी रहेंगी. फिलहाल चुनाव के बाद पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा करने में लगी हैं.
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