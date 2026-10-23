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Bihar MLC Election: क्यों मौके से भागे जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह, जानें पूरा मामला

एमएलसी चुनाव के दौरान हंगामा ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार में MLC चुनाव को लेकर जारी मतदान की प्रक्रिया अब ख़त्म हो चुकी है. जब बचे हुए मतदाता अपना मत डालने के लिए लाइन में खड़े थे, इसी बीच जन सुराज पार्टी से पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह बिहार शरीफ के प्रखंड कार्यालय में स्थित बूथ पर पहुंचे. जिसके बाद नीरज कुमार और अनुज कुमार सिंह के समर्थकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई.

जन सुराज प्रत्याशी को पड़ा भागना