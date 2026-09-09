DDU गोरखपुर में छात्रों और प्राक्टर के बीच विवाद; कुलपति बोले- छात्र-शिक्षक हित में होगा फैसला
छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय में काम कर रही परीक्षा एजेंसी को लेकर भी सवाल उठाए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 2:06 PM IST
गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में छात्र नेता और असिस्टेंट प्राक्टर के बीच विवाद हो गया. हंगामे के बीच में असिस्टेंट प्राक्टर को विश्वविद्यालय में तैनात गार्डों ने बचाकर छात्रों के बीच से निकाला. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया.
दरअसल, छात्रों के चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए मंगलवार को करीब 2:30 बजे असिस्टेंट प्राक्टर वेद प्रकाश राय प्रशासनिक भवन पर चल रहे भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता सतीश प्रजापति और उज्जवल सिंह की मांग सुनने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे.
छात्रों से बातचीत चल रही थी वह लगातार कह रहे थे नए कुलपति आए हैं, उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद छात्रों की मांगों पर बात रखी जाएगी. इसी दौरान बात बढ़ी और हाथापाई तक पहुंच गई.
असिस्टेंट प्राक्टर वेद प्रकाश राय छात्रों के बीच से भागते हुए दिखे हालांकि इस दौरान उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हुए छात्र गिर पड़े. मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए धरनारत छात्रों को वहां से हटाया. इस मामले पर अस्सिटेंट प्रैक्टिस से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उपलब्ध नहीं हो सके.
वहीं, गोरखपुर विश्वाविद्यालय के कुलपति केपी सिंह ने बताया कि ममला संज्ञान में आया है. हमने कहा है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी. जो भी निर्णय होगा वह छात्र हित में होगा, शिक्षक हित में होगा. किसी के साथ अन्याय नहीं होगा.
भूख हड़ताल में बदला धरना: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र समस्याओं और कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र नेताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. 25 अगस्त से प्रशासनिक भवन के सामने चल रहा धरना 5 सितंबर से भूख हड़ताल में बदल गया.
छात्र नेता सतीश प्रजापति पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, उस वक्त तक आंदोलन जारी रहेगा.
छात्रों का आरोप है कि कई बार मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है. इसी से नाराज होकर आंदोलन को अब भूख हड़ताल में बदल दिया गया है.
छात्र नेता सतीश प्रजापति ने बताया कि पहले वह धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी.
उनका कहना है कि नए कुलपति से उन्हें समस्याओं के समाधान की उम्मीद है. उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी.
छात्र नेताओं की प्रमुख मांगों में निष्कासित किए गए छात्रों की बहाली शामिल है. उनका कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाने और अपनी बात रखने वाले जिन छात्रों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई है, उसे तत्काल वापस लिया जाए.
छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव कराने की भी मांग उठाई है. उनका कहना है कि लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद छात्रों से छात्रसंघ शुल्क लिया जा रहा है. छात्र नेताओं ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है.
छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय में काम कर रही परीक्षा एजेंसी को लेकर भी सवाल उठाए हैं. इसके अलावा डिग्री और अंकपत्र के नाम पर छात्रों से धन वसूली किए जाने के आरोपों की जांच कराने की मांग की गई है. छात्र नेताओं का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
छात्र नेताओं ने हॉस्टल में मेस की व्यवस्था और छात्रों को मिलने वाली अन्य मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए. छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण भोजन के साथ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है.
विश्वविद्यालय में पीएम-उषा योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों को लेकर भी छात्र नेताओं ने सवाल उठाए हैं. उनकी मांग है कि इन कार्यों के आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए. छात्र नेताओं का कहना है कि योजना के तहत होने वाले कार्यों और उनके आवंटन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाना चाहिए.
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