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DDU गोरखपुर में छात्रों और प्राक्टर के बीच विवाद; कुलपति बोले- छात्र-शिक्षक हित में होगा फैसला

DDU गोरखपुर में छात्रों और प्राक्टर के बीच विवाद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में छात्र नेता और असिस्टेंट प्राक्टर के बीच विवाद हो गया. हंगामे के बीच में असिस्टेंट प्राक्टर को विश्वविद्यालय में तैनात गार्डों ने बचाकर छात्रों के बीच से निकाला. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया. दरअसल, छात्रों के चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए मंगलवार को करीब 2:30 बजे असिस्टेंट प्राक्टर वेद प्रकाश राय प्रशासनिक भवन पर चल रहे भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता सतीश प्रजापति और उज्जवल सिंह की मांग सुनने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे. छात्रों से बातचीत चल रही थी वह लगातार कह रहे थे नए कुलपति आए हैं, उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद छात्रों की मांगों पर बात रखी जाएगी. इसी दौरान बात बढ़ी और हाथापाई तक पहुंच गई. कुलपति बोले- छात्र और शिक्षक हित में होगा फैसला. (Video Credit: ETV Bharat) असिस्टेंट प्राक्टर वेद प्रकाश राय छात्रों के बीच से भागते हुए दिखे हालांकि इस दौरान उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हुए छात्र गिर पड़े. मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए धरनारत छात्रों को वहां से हटाया. इस मामले पर अस्सिटेंट प्रैक्टिस से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उपलब्ध नहीं हो सके. वहीं, गोरखपुर विश्वाविद्यालय के कुलपति केपी सिंह ने बताया कि ममला संज्ञान में आया है. हमने कहा है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी. जो भी निर्णय होगा वह छात्र हित में होगा, शिक्षक हित में होगा. किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. भूख हड़ताल में बदला धरना: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र समस्याओं और कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र नेताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. 25 अगस्त से प्रशासनिक भवन के सामने चल रहा धरना 5 सितंबर से भूख हड़ताल में बदल गया. छात्र नेता सतीश प्रजापति पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, उस वक्त तक आंदोलन जारी रहेगा.