ETV Bharat / state

लातेहार के कैमा गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद, कई पुलिसकर्मियों को बनाया गया बंधक, स्थिति तनावपूर्ण

लातेहार के कैमा गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

Dispute between police and villagers
गश्त करते पुलिसकर्मी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 5, 2026 at 10:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: सदर थाना क्षेत्र के कैमा गांव में गुरुवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया. इस विवाद के कारण स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई. आरोप है कि ग्रामीणों के द्वारा पत्थरबाजी भी की गई. पुलिस गांव के पास ही जमी हुई है.

दरअसल, बुधवार को पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने निकली थी. बुधवार की शाम को लौटने के क्रम में पुलिस ने कैमा गांव के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े दो युवकों को पूछताछ के लिए अपनी गाड़ी में बैठा लिया. इधर, गांव के दो युवकों को पुलिस के कब्जे में होने की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस कर्मियों को चारों ओर से घेर लिया.

हालांकि, कुछ पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठकर चले गए थे. परंतु थाना प्रभारी प्रमोद कुमार समेत 8 पुलिसकर्मी को ग्रामीणों ने गांव में ही रोक लिया. बाद में जब इसकी सूचना पुलिस के वरीय अधिकारियों को हुई तो डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टुकड़ी गांव पहुंची. पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से वार्ता कर सभी पुलिसकर्मियों को सुरक्षित गांव से बाहर लाया गया.

इसी बीच पुलिस को फिर सूचना मिली कि एक अन्य पुलिसकर्मी को ग्रामीणों ने फिर से अपने पास बैठा लिया है. पुलिस की टीम ने जब वापस गांव जाकर उस पुलिसकर्मी को छुड़ाने का प्रयास किया तो कुछ नशे में धुत ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस की टीम पर पत्थर चलाने लगे. इससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई. हवाई फायरिंग की बात भी कही जा रही है. हालांकि, अधिकारियों ने इससे इनकार किया है.

इधर, इस संबंध में पूछे जाने पर लातेहार एसडीएम अजय कुमार रजक ने बताया कि मामूली विवाद हुई थी. जिसे सुलझा लिया गया है. उन्होंने हवाई फायरिंग जैसी किसी भी बात से इनकार किया.

TAGGED:

KAIMA VILLAGE LATEHAR
POLICE VILLAGERS DISPUTE
LATEHAR POLICE
लातेहार में पुलिस बने बंधक
LATEHAR POLICE HOSTAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.