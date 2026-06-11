ETV Bharat / state

मां विंध्यवासिनी धाम में मारपीट, पुलिस और श्रद्धालु के बीच हाथापाई, कपड़े फाड़े, वीडियो वायरल

दर्शन पूजन करने आए एक श्रद्धालु को ड्यूटी में लगे पुलिस वाले ने कॉलर पकड़कर पीट दिया.

मां विंध्यवासिनी धाम में मारपीट.
मां विंध्यवासिनी धाम में मारपीट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर : मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में पुलिस की गुंडई सामने आई है. दर्शन करने आए श्रद्धालु से पुलिस कर्मी भिड़ गया. मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए. विवाद का वीडियो भी वायरल हो रहा है. सीओ विवेक जावला का कहना है कि श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का चरण स्पर्श करना चाह रहा था. पुलिस कर्मी रोक रहा था कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है. ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

विंध्याचल धाम में विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में आए दिन पुलिसकर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट का मामला सामने आता रहता है. ताजा मामला मंगलवार (9 जून) का है. दर्शन पूजन करने आए एक श्रद्धालु को ड्यूटी में लगे पुलिस वाले ने कॉलर पकड़कर पीट दिया, यही नहीं श्रद्धालु का कपड़ा भी फट गया. अन्य पुलिस कर्मी और दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने समझा बूझाकर किसी तरह से मामले को शांत कराया.

पुलिस और श्रद्धालु के बीच हाथापाई. (Video Credit; Mirzapur Police)

इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया. पुलिस ने बताया कि मंगलवार का दिन था भीड़ अधिक थी इस बीच श्रद्धालु मां का चरण स्पर्श करना चाह रहा था जिसको लेकर पुलिस कर्मी ने रोका तो श्रद्धालु आवेश में आ गया. श्रद्धालु के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है.

सीओ विवेक जावला ने बताया कि दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए मां विन्ध्यवासिनी मंदिर आया हुआ था. दर्शनार्थी गर्भगृह में जाना चाहता था. मंगलवार का दिन होने के कारण मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की भीड़ अधिक थी, वहां पर ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मी दर्शनार्थी को चरण स्पर्श करने से रोका गया. इसी बात से दर्शनार्थी आवेश में आ गया. मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा समझाया बुझाया गया. दर्शनार्थी के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट की घटना नहीं की गयी है.

यह भी पढ़ें : हाथरस पहुंची गविष्टि यात्रा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वारनंद बोले- सरकार सनातन का दिखावा करके आई

TAGGED:

MIRZAPUR NEWS
MAA VINDHYAVASINI DHAM
DISPUTE BETWEEN POLICE AND DEVOTEES
मिर्जापुर में पुलिस की गुंडई
MIRZAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.