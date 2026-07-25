ड्रोन उड़ाने पर बढ़ा विवाद, पुलिस और ग्रामीणों में धक्का-मुक्की, आउटसोर्सिंग कंपनी का काम शुरू होते ही बवाल
धनबाद में जब पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर आपत्ति जताई तो पुलिस और कंपनी समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई.
Published : July 25, 2026 at 6:14 PM IST
धनबादः केंदुआ थाना क्षेत्र के गोंदूडीह स्थित बसेरिया दास बस्ती में आउटसोर्सिंग कंपनी का कार्य शुरू होते ही विवाद गहरा गया. स्थानीय रैयतों के विरोध के बीच पुलिस और कंपनी समर्थकों के बीच उस वक्त धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई, जब ड्रोन उड़ाने को लेकर पुलिस ने आपत्ति जताई. हंगामे के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
स्थानीय रैयत और कंपनी समर्थक आमने-सामने आ गए
बसेरिया दास बस्ती में एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्य की शुरुआत के दौरान स्थानीय रैयत और कंपनी समर्थक आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. कुछ देर बाद स्थानीय लोगों और बुद्धिजीवियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ.
हमलोग मैनेजमेंट के विरोध में हैं. पहने धोबी, कुली की जमीन को अधिग्रहित कर लिया और ऐसी स्थिति पर लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जहां पर लोगों को गांव छाड़कर भागना पड़ा. मगर मैनेजमेंट काम करता रहा. हमें कोर्ट जाना पड़ा. जबकि यह त्रिपक्षीय वार्ता होनी चाहिए. पहले मैनेजमेंट रैयत से बात करे, प्रशासन की ओर से डीसी साहब हों और कंपनी प्रबंधक भी हो. उसमें जो फैसला हो उसके बाद कंपनी अपना संचालन करे, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी. मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए तब कोई भी विरोध नहीं होगा. मगर जबरन कोई चाहेगा कि रैयत जमीन को काटकर वह माईंस चलालेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा. -रैयत
हम लोगों की यह मांग है, कि जो हमारा मुआवजा है, वह हमारा मुआवजा दिया जाए. हम लोगों का विस्थापन करें. जिन लोगों (धोबी और कुली आदि) की जमीन ली गई अनको केवल घर का पैसा मिला.जमीन का पूरा मुआवजा नहीं दिया गया, उलटा बीसीसीएल उनपर केस करके उन गरीबों को नोटिस भेजा जा रहा है कि तुम्हारी यह जमीन नहीं है. BCCL उलटा काम कर रही है, अधिग्रहण से पहले काम किसी और के भेज दे रहा है, किसी कंपनी को बेच देता है. उसके बाद बोलता है कि हम अधिग्रहण करेंगे. बीसीसीएल खुद अभी बोल रहा है कि हम दस एकड़ जमीन रैयतों से ले रहे हैं, हमने उनको बोला कि आप नोटिस देकर विधिवत तरीके से लोगों को बुलाइए और उसके बाद आप अपना काम चालू करवाइएगा. कल एजेंट साहब से ये सारी बातें हुई हैं. जबतक बात नहीं करते हैं, मुआवजा नहीं देते हैं, लिखित में नहीं देते हैं, तबतक हम आपका काम शुरू होने नहीं देंगे. मगर आज कंपनी जबरदस्ती अपना काम चालू करवाने की कोशिश कर रही थी, उसका हम विरोध कर रहे हैं. -रैयत
वहीं, मुकुल मिश्रा ने कहा कि हमने बड़े बाबू से बात की, बाद में हमारा फोन नहीं उठाए और उलटा-पुलटा हमें बोल रहे हैं. ऑपरेटर को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे थे, लोगों के विरोध करने पर ऑपरेटर को उतरवाया. बड़े बाबू बोले कि मशीन क्यों चला रहे हो उसको बंद करो. उन्होंने कहा कि तुम्हारे मालिक ने कोई बात नहीं की. हम कोई रैयत की जमीन पर मशीन नहीं चला रहे हैं. हमारी मशीन रैयत की जमीन में नहीं चल रही है. मुकुल मिश्रा (प्रबंधक, एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी)
बाद में स्थिति सामान्य हुई
विवाद के दौरान कंपनी समर्थकों की ओर से ड्रोन उड़ाया जा रहा था. इसी बीच गोंदूडीह ओपी प्रभारी ने ड्रोन संचालन पर आपत्ति जताई और उसे रोकने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस और ड्रोन संचालित कर रहे लोगों के बीच धक्का-मुक्की हो गई. कुछ मिनटों तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर ली गई.
कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि संजीत यादव उर्फ टुनटुन यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, गाली-गलौज की और कंपनी से जुड़े लोगों को बेवजह धमकाया. उनका कहना है कि कंपनी सभी रैयतों के साथ मिलकर काम करना चाहती है, लेकिन प्रशासन के व्यवहार से लोगों में नाराजगी है. कंपनी के प्रबंधक मुकुल मिश्रा ने भी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
विरोध जारी रखने की दी चेतावनी
वहीं स्थानीय रैयत भागीरथ रवानी और विकास रवानी का कहना है कि कंपनी बिना रैयतों से सहमति और त्रिपक्षीय वार्ता किए काम शुरू कर रही है. उनका कहना है कि जब तक कंपनी, प्रशासन और रैयतों के बीच बातचीत नहीं होगी, तब तक कार्य का विरोध जारी रहेगा.
दूसरी ओर, गोंदूडीह ओपी प्रभारी लव कुमार चौधरी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद थी और नियमानुसार कार्रवाई की गई.
प्रशासन पर सबकी नजर
फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्य और स्थानीय रैयतों के विरोध को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है. अब सभी की नजर प्रशासन की अगली पहल और संभावित त्रिपक्षीय वार्ता पर टिकी है.
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