ETV Bharat / state

निगम प्रशासन और व्यापारियों के बीच नोकझोंक, कर्मचारियों ने बाजार में डाला कूड़ा, विरोध में मार्केट बंद

हरिद्वार में नगर निगम प्रशासन और व्यापारियों के बीच विवाद गहरा गया है. कर्मचारियों ने बाजार में कूड़ा डाल दिया है.

HARIDWAR
निगम प्रशासन और व्यापारियों के बीच नोकझोंक (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 9, 2026 at 7:11 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: मंगलवार 9 जून को हरिद्वार नगर निगम प्रशासन और व्यापारियों के बीच की नोकझोंक हो गई. चालान काटने को लेकर हुई नोकझोंक के बाद विवाद गहरा गया. निगम कर्मचारियों ने सहायक नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी के साथ अभद्रता और चालान बुक छीनने का आरोप लगाकर कार्य बहिष्कार करते हुए कोतवाली के बाहर कूड़ा वाहन खड़ा कर दिया. उधर, जिस व्यापारी की दुकान के बाहर नोकझोंक हुई थी, वहां कूड़ा डाल दिया. दूसरी तरफ कई व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी. सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी मौके पर विवाद सुलझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं.

क्या है पूरा मामला जानिए: दरअसल, आगामी कांवड़ और कुंभ मेले को लेकर प्रशासन की ओर से शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है. नगर निगम प्रशासन की टीम मंगलवार को अपर बाजार में अतिक्रमण हटा रही थी. निगम की टीम व्यापारी नेता संजीव नैय्यर के ढाबे के बाहर पहुंची और नाले के स्लैब पर रखा जनरेटर हटाने लगी. इसी बीच संजीव नैय्यर और निगम की टीम के बीच विवाद हो गया.

आरोप है कि संजीव नैय्यर ने इसक विरोध किया और सहायक नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी के साथ अभद्रता कर दी. इस बीच अन्य व्यापारी भी मौके पर आ गए. हंगामा बढ़ते देख पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और जैसे तैसे मामले को शांत कराया. इसके बाद दीपक गोस्वामी ने नगर कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. इतना ही आरोप लगाया कि व्यापारियों ने चालान बुक फाड़ दी और सफाई निरीक्षक का कॉलर भी पकड़ लिया.

वार्ता के बाद हुआ हंगामा: मामले की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ने भी संज्ञान लिया और व्यापारियों को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में वार्ता के लिए बुलाया. इधर वार्ता चल ही रही थी कि उधर निगम कर्मचारियों ने नगर कोतवाली के बाहर हंगामा कर दिया. कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों सफाई कर्मचारी नगर कोतवाली के बाहर जमा हो गए. कार्य बहिष्कार कर उन्होंने कोतवाली के बाहर भी अपने वाहन खड़े कर दिए.

बाजार में पलटी कूड़े से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली: इतना ही नहीं, गुस्साए कर्मचारी अपर बाजार पहुंच गए और व्यापारी नेता संजीव नैय्यर के ढाबे के बाहर कूड़े से भरी ट्रॉली पलट डाली. ट्रैक्टर ट्रॉली और कूड़े से से बाजार में जाम लग गया. निगम कर्मचारियों की इस कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने भी हंगामा कर दिया. व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि एक तरफ प्रशासन ने वार्ता के लिए उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय बुलाया है और दूसरी तरफ निगम कर्मचारी कूड़ा डाल देते हैं.

दुकानों के शटर डाउन कर बाजार किया बंद: जब निगम कर्मचारियों ने बाजार में कूड़ा डाल दिया तो व्यापारियों में भी आक्रोश बढ़ गया. आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद का आह्वान कर दिया. अपर बाजार से बाजार बंद करने की शुरुआत की गई. देखते ही देखते सैकड़ों व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी. धीरे धीरे अन्य कई व्यापारी संजीव नैय्यर के समर्थन में उतर आए.

हरिद्वार में प्रशासन की तानाशाही चल रही है. एक तरफ उन्हें वार्ता के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय बुलाया गया. दूसरी तरफ, उनकी दुकान के आगे कूड़ा डलवा दिया. इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विरोध में सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं.
-संजीव नैय्यर, व्यापारी नेता-

व्यापार मंडल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सहयोग कर रहा है. लेकिन आज निगम के कर्मचारियों ने सारी हदें पार दी. जनरेटर को लेकर जबरन चालान काटा जाने लगा और हटाने का समय भी नहीं दिया गया.
-संदीप शर्मा, व्यापारी नेता-

क्या बोले अधिकारी: नगर निगम की भीमगोडा से लेकर वाल्मीकि चौक तक नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटा रही थी. अमृतसरी ढाबे के बाहर नाले पर जेनरेटर रख अतिक्रमण किया गया था. उन्होंने सेनेटरी इंस्पेक्टर को चालान काटने के लिए कहा तो कई लोग वहां आ गया. उन्होंने धक्का मुक्की की और सेनेटरी इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़कर चालान बुक भी छिनने का प्रयास किया. इस संबंध में पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है.
-दीपक गोस्वामी, सहायक नगर आयुक्त-

खबर लिखे जाने तक अधिकारियों और व्यापारियों के बीच वार्ता चल रही है और बाजार बंद है. फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तनातनी का माहौल है. कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं. सिटी मजिस्ट्रेट हरि गिरी समेत कई अधिकारी मौके हैं. दोनों पक्षों से वार्ता जारी है. उधर, व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

हरिद्वार में बाजार बंद
व्यापारी और कर्मचारी के बीच विवाद
GARBAGE DUMPED IN MARKET
HARIDWAR UPPER BAZAAR
MARKETS CLOSED IN HARIDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.