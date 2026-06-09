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निगम प्रशासन और व्यापारियों के बीच नोकझोंक, कर्मचारियों ने बाजार में डाला कूड़ा, विरोध में मार्केट बंद

हरिद्वार: मंगलवार 9 जून को हरिद्वार नगर निगम प्रशासन और व्यापारियों के बीच की नोकझोंक हो गई. चालान काटने को लेकर हुई नोकझोंक के बाद विवाद गहरा गया. निगम कर्मचारियों ने सहायक नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी के साथ अभद्रता और चालान बुक छीनने का आरोप लगाकर कार्य बहिष्कार करते हुए कोतवाली के बाहर कूड़ा वाहन खड़ा कर दिया. उधर, जिस व्यापारी की दुकान के बाहर नोकझोंक हुई थी, वहां कूड़ा डाल दिया. दूसरी तरफ कई व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी. सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी मौके पर विवाद सुलझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं.

क्या है पूरा मामला जानिए: दरअसल, आगामी कांवड़ और कुंभ मेले को लेकर प्रशासन की ओर से शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है. नगर निगम प्रशासन की टीम मंगलवार को अपर बाजार में अतिक्रमण हटा रही थी. निगम की टीम व्यापारी नेता संजीव नैय्यर के ढाबे के बाहर पहुंची और नाले के स्लैब पर रखा जनरेटर हटाने लगी. इसी बीच संजीव नैय्यर और निगम की टीम के बीच विवाद हो गया.

आरोप है कि संजीव नैय्यर ने इसक विरोध किया और सहायक नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी के साथ अभद्रता कर दी. इस बीच अन्य व्यापारी भी मौके पर आ गए. हंगामा बढ़ते देख पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और जैसे तैसे मामले को शांत कराया. इसके बाद दीपक गोस्वामी ने नगर कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. इतना ही आरोप लगाया कि व्यापारियों ने चालान बुक फाड़ दी और सफाई निरीक्षक का कॉलर भी पकड़ लिया.

वार्ता के बाद हुआ हंगामा: मामले की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ने भी संज्ञान लिया और व्यापारियों को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में वार्ता के लिए बुलाया. इधर वार्ता चल ही रही थी कि उधर निगम कर्मचारियों ने नगर कोतवाली के बाहर हंगामा कर दिया. कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों सफाई कर्मचारी नगर कोतवाली के बाहर जमा हो गए. कार्य बहिष्कार कर उन्होंने कोतवाली के बाहर भी अपने वाहन खड़े कर दिए.